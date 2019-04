‘Ajax-doelwit’ maakt wens kenbaar: ‘Ik wil hier graag verder’

Riqui Puig heeft geen behoefte om Barcelona komende zomer achter zich te laten. De middenvelder maakte zaterdag zijn basisdebuut in LaLiga namens de Catalaanse grootmacht tegen Huesca (0-0), aangezien trainer Ernesto Valverde veel spelers spaarde voor het Champions League-duel met Manchester United. Puig geeft na afloop aan dat hij weinig trek heeft in een zomerse transfer.

"Debuteren in LaLiga is altijd speciaal, geen twijfel", wordt de negentienjarige middenvelder geciteerd door Sport. "Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. Een droom komt uit. Het is een beloning voor het geduld dat ik moest opbrengen, maar ook een beloning voor het harde werk dat ik heb verricht op de trainingen van het eerste elftal en mijn prestaties bij Barcelona B."

Puig wordt de laatste weken in verband gebracht met een uitleenbeurt voor volgend seizoen. Onder meer Ajax zou een kandidaat zijn voor het toptalent, mede omdat de relatie tussen de Nederlandse en Spaanse club uitstekend zou zijn. De jongeling ziet echter weinig in een tijdelijke transfer en wil voor zijn kansen gaan bij de huidige koploper van LaLiga.

"Een verhuur? Ik wil hier graag verder. Dit is de club van mijn leven. Het is de club van mijn ouders en van mijn familie. Als ik mag kiezen, kies ik ervoor om bij Barcelona te blijven”, besluit Puig. Naar verluidt zou Ajax belangstelling hebben in de jongeling en al gesprekken hebben gevoerd aangaande de Spanjaard, die momenteel nog tot de zomer van 2021 vastligt in het Camp Nou.