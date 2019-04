De Jong geeft slimmigheidjes prijs: ‘Daar kun je wel je voordeel uit halen’

Luuk de Jong is momenteel topscorer van de Eredivisie met 25 doelpunten. De spits van PSV maakte elf doelpunten met het hoofd, een belangrijk wapen van de aanvaller, zo erkent hij zelf in gesprek met de NOS. “De timing is het belangrijkste. Je moet de lijn van de bal kunnen lezen, dan kun je op het juiste moment in de lucht zijn", legt De Jong uit.

"En de sprongkracht mogen we natuurlijk niet vergeten. Het timen van de bal kun je leren, maar het is ook iets wat je van nature moet hebben. Mijn ouders hebben als volleyballers een topsportloopbaan gehad, dus ik denk dat ik het wel van nature heb meegekregen." De Jong geeft aan dat het ook helpt als je relatief kleine verdedigers opzoekt.

“Daar kun je wel je voordeel uit halen. Je bespreekt dat natuurlijk ook met het team en daar probeer je op te anticiperen, zodat ik vaak in die duels terechtkom”, vervolgt de spits, die stelt dat koppen goed trainbaar is. De Jong erkent dat veel afhangt van de voorzet van de teamgenoot en wijst naar de klasse van onder anderen Theo Janssen en Jetro Willems.

De Jong, die eerder mislukte in het buitenland, denkt dat hij voor veel clubs nog van meerwaarde kan zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat als ik in een team speel dat bij mij past, zoals hier bij PSV, en het wordt gedeeltelijk op mijn afgestemd en spelers zoeken mijn kwaliteiten, dan kan ik denk ik in heel veel aanvallende teams gevaarlijk zijn.”