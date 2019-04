Erik ten Hag verraste Jurgen Ekkelenkamp: ‘Ik durfde het niet eens te wensen’

Jurgen Ekkelenkamp heeft een mooie week achter de rug. De middenvelder van Ajax maakte woensdagavond zijn debuut in de Champions League tijdens het gelijkspel tegen Juventus (1-1), terwijl de jongeling afgelopen zaterdag tegen Excelsior (6-2) wederom veel minuten maakte. Ekkelenkamp is blij dat hij het vertrouwen krijgt van trainer Erik ten Hag.

“Mooi om vandaag (zaterdag, red.) weer in te mogen vallen en ook zeker mooi dat ik woensdag mocht invallen”, begint Ekkelenkamp in gesprek met de NOS. De negentienjarige middenvelder mocht tegen la Vecchia Signora zijn eerste minuten in het miljardenbal maken, een besluit van Ten Hag dat Ekkelenkamp toch enigszins verraste.

“Ik durfde niet eens te wensen om bij de selectie te zitten, dus al helemaal niet om in te vallen. Ik hoop dat ik mee mag en dan zien we wel of ik er weer bij zit en of ik kan invallen”, aldus Ekkelenkamp, die op social media veel lof kreeg toebedeeld nadat hij Cristiano Ronaldo in de slotfase vloerde. Het talent kreeg vanwege het incident opeens veel bijnamen. “Ik kan er zeker om lachen, maar ook niet meer dan dat.”

“Ik was de laatste weken een beetje geblesseerd. Twee weken voor Juventus kwam ik weer een beetje terug en dan is het mooi om erbij te mogen zijn”, vervolgt Ekkelenkamp, die betwijfelt of hij Frenkie de Jong gaat vervangen in Turijn als blijkt dat de Oranje-international geblesseerd is. “Als ik eerlijk ben, denk ik dat niet. Ik denk dat Lasse Schöne dan de beste kandidaat is. Hij lijkt mij de eerste optie. Misschien ben ik de volgende in de hiërarchie, maar dat weet de trainer beter.”