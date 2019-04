Donny van de Beek: ‘Als hij de bal niet krijgt, wordt hij boos’

Klaas-Jan Huntelaar mag dankzij een hattrick en een 6-2-zege tevreden terugkijken op de wedstrijd tegen Excelsior. De aanvaller, die een kwartier voor tijd gewisseld werd voor Kasper Dolberg, was verantwoordelijk voor de 1-0, 3-0 en 5-1. Hij werd met zijn 35 jaar en 244 dagen de oudste Ajacied ooit met een hattrick in de Eredivisie en kreeg de bal mee naar huis.

“Hij maakte een goede loopactie en ik gaf hem goed mee”, vertelde Donny van de Beek na afloop over de 1-0, in gesprek met De Telegraaf. “Hij maakte het goed af, het was een mooie goal.” Huntelaar liet daarmee zien dat hij nog altijd een belangrijke speler voor het team van Erik ten Hag is, ook al verschijnt hij niet altijd aan het startsignaal.

“Hij is altijd gretig om te scoren. Als hij de bal niet krijgt, wordt hij boos”, vertelt Van de Beek met een glimlach. “Maar het is wel mooi dat hij, wanneer hij de kans krijgt, er drie in legt. Dan laat hij wel zien hoe scherp hij nog is en hoe graag hij nog wil.”

Mede door de hattrick van Huntelaar is het verschil in doelsaldo tussen koploper Ajax en nummer twee PSV nu +78 om +65 in het voordeel van de Amsterdammers. Ajax staat bovendien drie punten voor, maar PSV speelt zondag nog om 12.15 uur thuis tegen De Graafschap.