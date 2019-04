Tom Beugelsdijk schrikt na evenaren record: ‘Er kwamen 35 man op mij af’

Tom Beugelsdijk pakte zaterdagavond tegen AZ (2-3 winst) zijn twaalfde gele kaart van het seizoen. De verdediger, die vanwege een schorsing het eerstvolgende duel met PSV aan zich voorbij moet laten gaan, deelt nu een kaartenrecord in de Eredivisie. Guy Ramos (RKC Waalwijk, 2011/12), Joeri de Kamps (NAC Breda, 2014/15) en Cristián Cuevas (FC Twente, 2017/18) pakten in het verleden eveneens twaalf gele kaarten in één Eredivisie-seizoen.

Beugelsdijk beseft dat een rode kaart eigenlijk ook niet had misstaan. In de tweede helft kwam de verdediger hard in op Mats Seuntjens. Scheidsrechter Bjorn Kuipers besloot het met geel af te doen. “Het was een erg onbesuisde overtreding. Ik heb het net teruggezien”, werd Beugelsdijk door het Algemeen Dagblad geciteerd. “Ik kon er niet meer bij en als hij hem dan binnenschiet dan voel ik mij schuldig.”

“Ik gooi me er ten koste van alles voor.” Beugelsdijk zal blij zijn als het seizoen voorbij is, daar de kans aanwezig dat hij in de komende weken het record gaat breken. “Je hoeft me er niet mee te feliciteren. Ik ben zeker niet trots op het record. Ik ga er volgend seizoen mee aan de slag, want het moet minder.” Na zijn schorsing loopt Beugelsdijk nog drie duels het risico om een dertiende gele kaart te pakken.

Beugelsdijk leek zelf ook te schrikken van de hardheid van de charge. “Er kwamen in één keer 35 man op mij af, dus daar schrok ik van. Eén-tegen-één ben ik niet zo bang, maar een groep tegen één dat win ik niet”, grapte de verdediger. “Maar ik heb mijn excuus aangeboden. Ik wil niemand expres van het veld afschoppen." Bang dat de VAR nog zou ingrijpen was hij niet: "De scheidsrechter gaf me ook gelijk geel. Maar ik moet slimmer zijn.”