Verdeelde meningen over ‘stomme’ rode kaart Nicolai Jörgensen: ‘Een veegje’

Feyenoord boekte zaterdagavond een zwaarbevochten 2-1 zege op Heracles Almelo. De club uit Rotterdam is Nicolai Jörgensen echter voorlopig kwijt. De aanvaller kreeg een rode kaart en kan zodoende een schorsing tegemoetzien, nota bene in aanloop naar het belangrijke duel met achtervolger AZ. Giovanni van Bronckhorst is er niet blij mee.

Jörgensen kreeg het na een uur spelen aan de stok met Tim Breukers. De spits schopte na en de VAR adviseerde arbiter Jochem Kamphuis om eens goed naar de beelden te kijken. “Ik zag in mijn ooghoeken al dat-ie hem aantikte”, vertelde Van Bronckhorst na afloop, in gesprek met FOX Sports. “De scheidsrechter legde het spel daarna stil, dan weet je dat hij gaat kijken en dat het rood is.”

“Het is stom van Nicolai. We hebben vandaag maar één tegenstander en dat is Heracles, niet onszelf”, vervolgde de trainer van Feyenoord. “Maar vandaag hebben we het onszelf moeilijk gemaakt en dat begon met die rode kaart. Dat kan ik niet accepteren, dat hij er in deze fase van de competitie met rood afgaat.”

Volgens Robin van Persie was de rode kaart voor Jörgensen echter niet op zijn plaats. “Ik vind het geen duidelijke rode kaart. Ik stond op dat moment naast het VAR-scherm, ik kon meekijken. Het was een klein tikje, een klein veegje. Het was geel in mijn ogen.” Door de moeizame zege op Heracles verstevigde Feyenoord de derde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Van Bronckhorst heeft nu vier punten voorsprong op AZ, dat zaterdag verrassend met 2-3 verloor van ADO Den Haag.