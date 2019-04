Van Persie roept Clasie tot de orde: ‘Je moet gewoon tempo maken’

Robin van Persie maakte zaterdagavond na een afwezigheid van twee weken zijn rentree voor Feyenoord. De 35-jarige vedette werd in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo een kwartier voor tijd bij een 1-1 stand ingebracht en wist met de Rotterdammers uiteindelijk een 2-1 overwinning uit het vuur te slepen. Van Persie kwam binnen de lijnen als vervanger van Jordy Clasie, die met veel misbaar naar de kant ging.

Nadat Jesper Drost vroeg in de tweede helft voor de 1-1 had getekend en Nicolai Jörgensen even later met een directe rode kaart vanwege natrappen van het veld was gestuurd, stevende Feyenoord af op puntverlies. Trainer Giovanni van Bronckhorst probeerde met het inbrengen van Van Persie nog iets te forceren en besloot Clasie in de jacht op een winnende treffer te slachtofferen. De middenvelder was echter niet gediend van die beslissing.

Clasie ging met veel misbaar van het veld en reageerde zich af op Van Bronckhorst. Dat leidde tot hevige kritiek van Hugo Borst en ook Van Persie keurt de actie van zijn teamgenoot af. "Dat is niet goed", reageert de spits na afloop voor de camera van FOX Sports.

"We moeten winnen, dan moet je gewoon tempo maken en die tweede goal maken. Wie dat ook is, je moet gewoon tempo maken. Ondanks dat we met een man minder op het veld staan moet je wel jagen op de 2-1", benadrukt Van Persie. Uiteindelijk wist Feyenoord dankzij een benutte strafschop van Steven Berghuis nog aan het langste eind te trekken.