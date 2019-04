Noussair Mazraoui waarschuwt: ‘Die waren in Turijn helemaal niets’

Noussair Mazraoui keerde zaterdag in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Excelsior (6-2) weer terug na een schorsing. De rechterverdediger moest na zijn rode kaart in de topper tegen PSV (3-1) het uitduel met FC Emmen (2-5) aan zich voorbij laten gaan en was woensdag ook geschorst voor het eerste Champions League-duel met Juventus (1-1). Na een afwezigheid van twee weken had Mazraoui dan ook volop zin om een wedstrijd te spelen.

“Het begon zeker weer te kriebelen. Je komt weer in de kleedkamer en doet je kleren weer aan. Je krijgt gewoon weer een lekker gevoel”, vertelde Mazraoui na afloop van het duel, in gesprek met AT5. Hij betreurde de tegengoals, zeker met oog op de strijd om de landstitel. "Ik vond dat de tegengoals niet nodig waren en als je kijkt naar het aantal kansen dat we hebben gekregen, had de uitslag wel wat hoger mogen uitvallen.”

Mazraoui kijkt uit naar het weerzien met Juventus, dinsdag in Turijn. De vraag is of Erik ten Hag ‘gewoon’ voor de Marokkaans international zal kiezen of beroep zal doen op Joël Veltman. “Dinsdag mag ik opdraven, hoop ik. Natuurlijk kijk ik ernaar uit om dan tegenover Cristiano Ronaldo te staan. Het is een jongensdroom om tegen misschien wel de beste speler op aarde te staan.”

Mazraoui denkt dat Ajax een goede kans heeft om door te gaan. “We hebben het thuis laten zien, maar uit is natuurlijk wel een ander verhaal. Dat hebben we ook gezien bij Atlético Madrid, die waren daar helemaal niets”, verwees de rechtsback naar de 3-0 nederlaag van het team van Diego Simeone. “We moeten ons eigen spel spelen en hoop dat de eerste kans meteen een doelpunt oplevert, zoals uit bij Real Madrid. Dan maak je het jezelf veel makkelijker.”