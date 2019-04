Daley Blind: ‘Dan moet hij er nog iets meer maken dan die elf tegen San Marino’

Ajax ging de wedstrijd tegen Excelsior van zaterdagavond op basis van doelsaldo in als de koploper van de Eredivisie en de Amsterdammers breidden hun voordelige marge op achtervolger PSV nog verder uit. Door de 6-2 overwinning op de Kralingers is het doelsaldo op dit moment dertien goals in het voordeel van de ploeg trainer Erik ten Hag en Daley Blind weet dat het heel lastig zal worden voor de Eindhovenaren om die marge nog weg te poetsen.

“Ik denk dat het een goed resultaat is. Die twee tegendoelpunten zijn natuurlijk zonde, onnodig. Het is zoals het is, 6-2 is een prima uitslag en daar kunnen we mee verder. We hebben nog vier finales te gaan”, reageerde hij na afloop van de wedstrijd tegenover Voetbal International. Excelsior werd voorafgaand aan het duel door velen al beschouwd als een tegenstander waartegen het doelsaldo weleens verder opgevoerd zou kunnen worden. Blind geeft echter aan dat het soms niet zo makkelijk is als het lijkt.

“Dat zit natuurlijk vanaf het begin wel in je hoofd vanwege de stand in de competitie. Het belangrijkste is echter dat je wint, dat je die drie punten pakt. Na die 3-1 probeer je dan zo snel mogelijk de bal te pakken, je zag dat het team gretig was. We hebben er zes gemaakt, maar er wel twee tegen gekregen. We gaan nu door naar de volgende wedstrijd en dan zien we het wel.”

Mark van Bommel neemt het zondagmiddag met PSV op tegen De Graafschap en de trainer liet zich eerder al eens ontvallen dat het mogelijk is om het verschil met Ajax in één duel weg te poetsen. Blind acht dit echter niet waarschijnlijk: “Hij had met 11-0 van San Marino gewonnen zag ik, dan moet hij er nu nog iets meer maken. Het kan wel, dat is bewezen in het voetbal. Wij winnen van De Graafschap met 8-0 en je weet dat zulke uitslagen voorkomen, maar het gebeurt niet wekelijks.”