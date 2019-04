AC Milan doet uitstekende zaken met minimale zege op directe concurrent

AC Milan heeft zaterdagavond de belangrijke vierde plek in de Serie A weer overgenomen van AS Roma. I Rossoneri kregen in het eigen San Siro concurrent in de strijd om Champions League-voetbal Lazio op bezoek en trokken door een rake penalty met 1-0 aan het langste eind. De Milanezen hebben nu een punt meer dan Roma, terwijl Lazio met een achterstand van zes punten definitief af lijkt te haken in de strijd om een ticket voor het miljardenbal.

Lazio begon het belangrijke duel op overtuigende wijze en na drie minuten moest Pepe Reina, die de geblesseerde Gianluigi Donnarumma verving tussen de palen, al ingrijpen bij een goede mogelijkheid voor Ciro Immobile. Alessio Romagnoli maakte vervolgens door goed verdedigend werk een kans voor Joaquin Correa onschadelijk en ook Luis Alberto vond Reina op zijn pad. Milan kreeg na een halfuur spelen zijn eerste grote kans, maar Krzysztof Piatek zag zijn kopbal op de paal naast Thomas Strakosha eindigen.

Via Hakan Çalhanoglu kwam er vervolgens nieuw gevaar voor de thuisploeg, terwijl Lazio op slag van rust ook het houtwerk raakte toen Immobile een schot uit de draai in de korte hoek probeerde te sturen. De twee kemphanen keken in de eerste twintig minuten na de rust de kat uit de boom en Gennaro Gattuso zag zich in die fase vanwege fysieke ongemakken ook genoodzaakt om twee wissels uit te voeren. Davide Calabria was de eerste die niet verder kon en hij werd vervangen door Diego Laxalt. Een minuut later was het de beurt aan Alessio Romagnoli om de gang naar de zijlijn te maken en zijn vervanger Cristián Zapata werd vlak daarna bijna een gouden wissel.

De Colombiaan stelde Piatek namelijk een paar minuten na zijn entree in staat om uit te halen, maar de poging van de Pool kon gekeerd worden door Strakosha. Milan bleef daarna doordrukken en leek met nog een kwartier te gaan loon naar werken te krijgen toen scheidsrechter Gianluca Rocchi na een vermeende handsbal van Francesco Acerbi naar de stip wees. De arbiter zette na raadpleging van de VAR vervolgens nog een streep door die penalty, maar een minuut later was het opnieuw raak na een overtreding van Riza Durmisi. Franck Kessié nam plaats achter de bal en hij schoot vanaf elf meter de enige treffer van de avond binnen.