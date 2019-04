Perez verbaasd over statistiek: 'Bijzonder voor iemand met zo'n goede trap'

Steven Berghuis maakte zaterdagavond het enige doelpunt in de eerste helft tussen Feyenoord en Heracles Almelo. De buitenspeler rondde na ruim een halfuur voetballen van dichtbij af, nadat hij aan het werk was gezet door Nicolai Jörgensen. Kenneth Perez is verbaasd over het feit dat Berghuis maar zelden van buiten het strafschopgebied scoort.

Zijn doelpunt tegen Heracles betekende voor Berghuis zijn tiende competitiedoelpunt dit seizoen. Pas tweemaal schoot hij raak van buiten de zestien, constateert ook Perez in de rust van Feyenoord - Heracles. “Ik heb even wat statistieken opgezocht. Berghuis staat natuurlijk bekend om het feit dat hij een hele goede trap heeft. Van buiten de zestien heeft hij dit seizoen slechts twee keer gescoord, uit meer dan vijftig pogingen", zegt de Deense analist.

Perez legt uit dat Berghuis dit seizoen al 52 doelpogingen ondernam van buiten het strafschopgebied. "Hij loopt dus 1 op 25 of 1 op 26 van buiten de zestien. Dat is best bijzonder voor iemand die zo'n goede trap heeft", vervolgt de oud-middenvelder bij FOX Sports. "Hij kan héél goed trappen. Dat is dus eigenlijk best wel een merkwaardige statistiek."

Overigens was Berghuis in het verleden een stuk meer op schot van buiten de zestien: van de achttien competitiedoelpunten die hij vorig seizoen bijvoorbeeld maakte, liet hij er zeven aantekenen van buiten het strafschopgebied, zo blijkt uit cijfers van Opta. In totaal kwamen 19 van de 39 Eredivisie-doelpunten van Berghuis van buiten de zestien.