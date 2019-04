Slordig AZ loopt door late nederlaag averij op in strijd om derde plaats

ADO Den Haag heeft een week na de 5-0 overwinning op FC Utrecht opnieuw een knap resultaat weten te boeken. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk was zaterdagavond in een duel dat een enerverende slotfase kende met 2-3 te sterk voor AZ. De Alkmaarders lopen door de nederlaag averij op in de strijd om de derde plaats met Feyenoord, dat het gat later op de zaterdag tegen Heracles Almelo uit kan breiden tot vier punten. ADO vergroot de marge met nummer zestien De Graafschap door de driepunter in het AFAS Stadion tot tien punten en lijkt niet langer achterom te hoeven kijken.

ADO liet zich in de beginfase al loerend op de counter terugzakken en dat leidde na een minuut of vijf al tot een aardige kans voor Sheraldo Becker, die Ron Vlaar eruit sprintte en de bal vervolgens voor het doel van Marco Bizot langs schoot. AZ werd in de fase daarop succesvoller in zijn pogingen om een gat in de Haagse defensie te vinden en een fout van Dion Malone bood Oussama Idrissi een grote kans op de openingstreffer. Robert Zwinkels wist die inzet echter te pareren en dat gold ook voor een grote kans voor Guus Til, die tijdens een uitbraak beter Idrissi had kunnen bedienen dan voor eigen succes te gaan.

Via Mats Seuntjens kreeg AZ vervolgens nog een goede mogelijkheid voordat het het deksel op de neus kreeg na een aantal grote gemiste kansen. Met een ruim halfuur op de klok kon Erik Falkenburg namelijk vrij in koppen uit een corner en twee minuten later scoorde de middenvelder bijna voor de tweede keer tegen zijn voormalige werkgever. Til kreeg daarop nog een goede mogelijkheid op de gelijkmaker, maar hij stuitte opnieuw op Zwinkels. De teller voor AZ kwam daarmee in de eerste helft op maar liefst twintig schoten te staan, het hoogste aantal van een Eredivisie-ploeg in een eerste helft dit seizoen.

Een doelpunt leverde dit echter niet op voor de Alkmaarders en een paar minuten na rust namen de problemen nog verder toe voor de manschappen van trainer John van den Brom toen Falkenburg zijn tweede treffer van de avond erin kopte. Zwinkels vervulde in de eerste helft al een hoofdrol met een aantal goede reddingen en in de fase na de 0-2 hield hij met goede ingrepen op pogingen van Calvin Stengs en Jonas Svensson opnieuw zijn doel schoon. Van den Brom greep vervolgens in door Björn Johnsen in te brengen voor Stengs en de lange spits leek zijn voormalige werkgever meteen pijn te doen.

Een goal met het hoofd van de Noor werd een halfuur voor tijd echter afgekeurd omdat hij in de aanloop naar zijn treffer Tom Beugelsdijk even vasthield. Vier minuten voor het einde van de officiële speeltijd kwam de aansluitingstreffer er toch nog via invaller Albert Gudmundsson en de IJslander leek met een tweede goal in de blessuretijd een punt te redden voor de thuisploeg. In de absolute slotfase maakte Becker echter alsnog de winnende treffer namens ADO.