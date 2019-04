Manchester United zwijnt dankzij benutte strafschoppen Pogba

Manchester United heeft zaterdagavond in de Premier League een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om een Champions League-ticket. De formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer won op eigen veld dankzij twee benutte strafschoppen van Paul Pogba met 2-1 van middenmoter West Ham United. Manchester United is door de overwinning voorlopig opgeklommen naar een vijfde plaats op de ranglijst; de nummer vier Chelsea heeft twee punten meer.

Manchester United kan zo weer eens drie punten bijschrijven, maar de ploeg had over geluk absoluut niet te klagen. Na tien minuten voetballen leek Felipe Anderson West Ham op voorsprong te brengen, maar het doelpunt van de Braziliaanse middenvelder werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Anderson leek echter op gelijke hoogte te staan met Diogo Dalot, waardoor de bezoekers ongetwijfeld hun bedenkingen zullen hebben bij de beslissing van de arbitrage.

Negen minuten later wist Manchester United aan de overzijde op voorsprong te komen. Juan Mata werd in de zestien van de sokken gelopen door Robert Snodgrass, waarna de strafschop die volgde werd benut door Pogba: 1-0. Het scorebord kwam vervolgens in de eerste helft niet meer in beweging, al kregen beide teams goede kansen. Pablo Zabaleta voorkwam met een uiterste krachtsinspanning een tweede treffer voor Pogba, terwijl Anderson namens West Ham twee goede mogelijkheden onbenut liet.

Anderson was in de eerste helft veruit de gevaarlijkste man aan de kant van West Ham en het mocht dan ook geen verrassing heten dat hij vier minuten na de onderbreking de gelijkmaker voor zijn rekening nam. De Braziliaan was bij de tweede paal ontsnapt aan de aandacht van Marcos Rojo en werkte vervolgens van dichtbij een voorzet van Manuel Lanzini voorbij David de Gea: 1-1. De Londenaren hielden vervolgens lang stand en raakten een kwartier voor tijd via Michail Antonio zelfs de lat.

Manchester United had het zo bijzonder lastig, maar tien minuten voor tijd wist het elftal van Solskjaer toch weer op voorsprong te komen. Pogba mocht na ditmaal een overtreding van Ryan Fredericks op Anthony Martial opnieuw aanleggen voor een strafschop en gaf Lukasz Fabianski vervolgens opnieuw het nakijken. Manchester United hield daarna stand, waardoor het goede zaken deed in strijd om een Champions League-ticket.