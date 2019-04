Borussia Dortmund maakt het onnodig spannend na glansrol Jadon Sancho

Borussia Dortmund overnacht op de eerste plaats in de Bundesliga. Het team van trainer Lucien Favre won zaterdagavond in eigen huis met 2-1 van FSV Mainz 05, dankzij twee treffers van Jadon Sancho. Door de overwinning leidt BVB de dans in de Bundesliga, net voor Bayern München: 66 om 64 punten. De concurrent uit Beieren komt zondag echter nog in actie op bezoek bij Fortuna Düsseldorf.

Het bezoek uit Mainz maakte in de eerste helft een bijzonder passieve indruk. De ploeg van Sandro Schwarz stond achterin relatief compact, maar zette naar voren amper druk. Florian Müller voorkwam na een kwartier spelen met een sublieme redding een openingsdoelpunt van Sancho, maar luttele minuten later was het alsnog raak. Na een mooie aanval via Roman Bürki, Marius Wolf en Mario Götze schoot de Engelsman vanaf een meter of vijf binnen.

Dortmund vergrootte zeven minuten later de voordelige marge. Na een goede actie op links tussen Götze en Thomas Delaney zette laatstgenoemde voor en tekende Sancho via Moussa Niakhaté voor de 2-0. In de openingsfase van de tweede helft maakte de ploeg van Favre een wisselvallige indruk, met foute passes en onzekerheid in defensief opzicht. Dat resulteerde onder meer in een schot van Jean-Paul Boëtius: Bürki was echter attent en keerde de inzet.

Na ruim een uur spelen kwam Dortmund goed weg. Karim Onisiwo mikte het leer langs Bürki, maar de bal eindigde op de paal. Mainz bleef de betere ploeg na rust, terwijl die Borussen veel weg hadden van het Mainz uit de eerste helft: weinig aanvalspogingen, onzekerheid in de duels en veel balbezit op eigen helft. Zes minuten voor het einde tekende Robin Quaison voor de 2-1, na een korte corner en een scrimmage, en in de slotfase had Bote Baku voor de gelijkmaker kunnen zorgen. De invaller stuitte echter tot driemaal toe op Bürki en tot meer waren die 05er niet in staat.