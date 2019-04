Atlético Madrid slaat toe na glorieuze reddingen van Jan Oblak

Atlético Madrid heeft zaterdagavond geprofiteerd van de halve misstap van Barcelona. Enkele uren na de doelpuntloze remise van de koploper van LaLiga bij Huesca was het team van Diego Simeone een maatje te groot voor Celta de Vigo: 2-0. Door de overwinning verkleinen los Colchoneros de achterstand op Barcelona tot negen punten, met nog zes speeldagen te gaan. Real Madrid heeft vijf punten én een wedstrijd minder.

Atlético probeerde vanaf de eerste minuut het spel te domineren, maar het was Celta dat tot driemaal toe een grote kans op een openingstreffer kreeg. De eerste twee vonden kort na elkaar plaats, in de achttiende minuut. Jan Oblak hield eerst Maxi Gómez van het scoren af en daarna voorkwam hij ook een doelpunt van Ryan Boudebouz. Na een half uur spelen had Oblak ook een antwoord op een diagonale inzet van Sofiane Boufal.

Dat Oblak drie cruciale reddingen had verricht, werd vlak voor rust duidelijk. Rubén Blanco was kansloos op een snoeiharde vrije trap van Griezmann in de linkerkruising: 1-0. In de tweede helft viel Celta weliswaar meer aan dan voor rust, maar het team van trainer Fran Escribá kon niet meer zo gevaarlijk zijn. Verder dan mislukte pogingen van Gómez en Boufal kwamen de Galiciërs niet.

Atlético gooide het duel een kwartier voor tijd in het slot. Na voorbereidend werk van Griezmann en een goede loopactie kwam de voor Vitolo ingevallen Álvaro Morata oog in oog met Rubén te staan en rondde hij beheerst af: 2-0. Het was aan Lucas Olaza te danken dat de 3-0 niet viel: Rubén was verslagen, maar de verdediger maakte de inzet van Griezmann onschadelijk. In de slotfase maakte Atlético geen aanstalten meer om met een ruimere overwinning van het veld te stappen.