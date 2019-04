AS Roma houdt dankzij Edin Dzeko zicht op Champions League-voetbal

AS Roma heeft zaterdag geen fout gemaakt in de strijd om Champions League-voetbal. I Giallorossi waren dankzij een treffer van Edin Dzeko met 1-0 te sterk voor Udinese en stijgen daardoor over AC Milan en Atalanta heen naar de vierde positie in de Serie A. Milan, dat het zaterdagavond nog opneemt tegen nummer zeven Lazio, en Atalanta, dat degradatiekandidaat Empoli, treft, kunnen Roma later dit weekend echter wel weer achter zich laten.

Justin Kluivert begon het duel op de bank, terwijl Hidde ter Avest, Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar om uiteenlopende redenen ontbraken aan de kant van Udinese. Zonder Nederlandse inbreng maakten de twee ploegen er een weinig enerverende eerste helft van, waarin de kansen op de vingers van één hand te tellen waren. Rolando Madragora was al snel gevaarlijk namens de bezoekers, maar zijn schot vanaf de rand van de zestien kon gekeerd worden door Antonio Mirante.

De thuisploeg liet zich hierna ook in aanvallend opzicht zien, maar Bryan Cristante en Patrik Schick zagen hun pogingen allebei naast het doel van Juan Musso gaan. De eerste kansen na de onderbreking waren opnieuw voor Udinese, dat via Sebastian De Maio zelfs de paal trof. Roma werd daarna echter sterker en dacht na een uur spelen een penalty mee te krijgen toen Stephan El Shaarawy in de zestien naar de grond ging.

Arbiter Marco Di Bello weigerde de bal echter op de stip te leggen en hij zag vervolgens hoe het een paar minuten later alsnog raak was. Nadat Musso in eerste instantie nog een goede redding op een kopbal van Dzeko in huis had, moest de doelman even later toch capituleren toen El Shaarawy de Bosniër met een goede steekbal vrij voor het doel zette en Dzeko de bal in de linkerhoek prikte. Udinese blijft door de nederlaag op vier punten van de degradatiestreep steken.