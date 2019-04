Ajax - Excelsior duurt voor Frenkie de Jong slechts 28 minuten

Het thuisduel van Ajax met Excelsior heeft voor Frenkie de Jong niet al te lang geduurd. De middenvelder werd zaterdagavond al na 28 minuten voetballen gewisseld, vermoedelijk vanwege een lichte blessure. Erik ten Hag bracht Jurgen Ekkelenkamp als vervanger van De Jong in. Ajax leidde op dat moment met 1-0 door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar.

Het uitvallen van De Jong zal Ten Hag zorgen baren met het oog op de return van dinsdag tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Ajax speelde afgelopen woensdag met 1-1 gelijk tegen de Italiaanse grootmacht en heeft zodoende aanstaande dinsdag in Turijn nog voldoende om voor te spelen.

?? | Frenkie de Jong leed in 28 minuten tegen Excelsior tien keer balverlies, evenveel als in in de gehele Champions League-wedstrijd tegen Juventus.#ajaexc https://t.co/6aYcFwOHvM pic.twitter.com/1Ic9gR3k56 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 13 april 2019

De Jong begon tegen Excelsior in de basis, maar al halverwege de eerste helft kreeg Ekkelenkamp van Ten Hag de opdracht om zich warm te gaan lopen. De negentienjarige middenvelder voerde zijn warming-up niet in een al te hoog tempo op; De Jong speelde nog enkele minuten, voordat hij rond het halfuur uiteindelijk werd afgelost.

De Jong liep nadat hij gewisseld was direct door naar de kleedkamer. Op weg daar naartoe was te zien hoe de international van het Nederlands elftal in de catacomben naar de hamstring greep, hetgeen duidt op een (lichte) spierblessure.