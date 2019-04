Erik ten Hag: ‘Ik verwacht eigenlijk dat het stadion zich goed prepareert’

Ajax begint zaterdagavond met Klaas-Jan Huntelaar in de spits tegen Excelsior. De veteraan speelt in de punt van de aanval, waardoor Dusan Tadic, afgelopen woensdag in het Champions League-duel met Juventus (1-1) nog acterend als valse nummer negen, uitwijkt naar de flank. Erik ten Hag denkt dat Huntelaar van grote waarde kan zijn voor Ajax.

De trainer van de Amsterdammers zegt voorafgaand aan het duel in de Johan Cruijff ArenA dat Ajax 'een typische nummer negen nodig heeft'. "We hebben tegen FC Emmen gezien dat Klaas op dit moment superscherp is en energie geeft aan de ploeg. Hij moet gaan scoren. Ik verwacht dat we veel op de helft van Excelsior zullen spelen en dat we hen ver terug zullen dringen", vertelt Ten Hag voor de camera van FOX Sports.

"We hebben diepte nodig in het spel. Die diepte kunnen we natuurlijk ook wel met Dusan Tadic creëren, maar als je twee hele goede spitsen hebt, dan is dit ook een goede variant", stelt de oefenmeester, die Joël Veltman rust geeft met het oog op de return van dinsdag tegen Juventus. "Noussair Mazraoui is na zijn schorsing weer beschikbaar. Hij is fris, vandaar dat hij speelt. Joël heeft vorige week zaterdag gespeeld tegen Willem II en krijgt met het oog op dinsdag nu rust", licht Ten Hag toe.

Juventus kwam eerder vandaag overigens al in actie: op bezoek bij SPAL werd met een sterk gewijzigde basiself met 2-1 verloren. "We hebben wel wat flitsen gezien, maar ik denk niet dat we er iets mee kunnen, aangezien ze met acht of negen nieuwe spelers speelden", zegt de oefenmeester, die tegen Excelsior rekent op de steun van het publiek. "We spelen vanaf nu nog vijf finales in de Eredivisie. Dat betekent dat we ons goed moeten prepareren en dat verwacht ik eigenlijk ook van het stadion. Ik verwacht elektriciteit in het stadion."