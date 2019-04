Piepjong Barcelona grijpt in El Alcoraz naast verdiende overwinning

Barcelona heeft zaterdag genoegen moeten nemen met een gelijkspel bij Huesca. Het duel in het stadion van de promovendus eindigde doelpuntloos: 0-0. Ernesto Valverde was met zijn gedachten duidelijk bij het naderende weerzien met Manchester United in de Champions League en gunde Jean-Clair Todibo, Jeison Murillo, Riqui Puig en Moussa Wagué hun eerste minuten in LaLiga. De basiself van Barcelona had een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 133 dagen en was daarmee het jongste elftal in een LaLiga-duel dit seizoen.

De eerste helft in El Alcoraz was redelijk saai en het aantal kansen was op een hand te tellen. Huesca startte goed aan de wedstrijd, maar Barcelona nam het initiatief over naarmate de eerste helft vorderde. De beste kansen voor rust vonden in de vijftiende minuut plaats. Na een goede pass van Riqui Puig kreeg Ousmane Dembélé het leer niet langs Roberto Santamaria en de doelman keerde daarna ook een kopbal van Jeison Murillo na een corner.

De beste mogelijkheid van Huesca vond zes minuten voor rust plaats. Eric Gallego ontdeed zich van Murillo en schoot de bal vervolgens net voorlangs het doel van Marc-André ter Stegen. De thuisploeg, die dit seizoen in het Camp Nou met 8-2 ten onder ging, kwam na nog geen uur spelen goed weg. Een schot van Malcom eindigde op de paal en de daaropvolgende rebound van Carles Aleñá ging maar millimeters naast.

Huesca had in de tweede helft meer moeite om Barcelona van zich af te houden, maar echt gevaarlijk waren de Catalanen niet of nauwelijks. Ook niet na een dubbele wissel van Valverde: Riqui Puig en Dembélé gingen naar de kant, ten faveure van Philippe Coutinho en Jordi Alba. Ook de entree van Arthur, als vervanger van Aleñá, sorteerde geen effect. Barcelona heeft nu twaalf punten meer dan Atlético Madrid, dat de achterstand kan verkleinen als zaterdagavond van Celta de Vigo wordt gewonnen.