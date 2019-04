Juventus moet kampioensfeest uitstellen na zeperd bij laagvlieger

Juventus is er zaterdagmiddag nog niet in geslaagd om zijn achtste landstitel op rij te winnen. De koploper van de Serie A had op bezoek bij laagvlieger SPAL genoeg aan een gelijkspel om zich te verzekeren van het kampioenschap, maar leed een verrassende 2-1 nederlaag in het Stadio Paolo Mazza. Juventus kan dit weekend alsnog kampioen worden, maar dan moet Napoli zondag wel punten laten liggen tegen hekkensluiter Chievo Verona.

Trainer Massimiliano Allegri koos ervoor om het duel, dat tussen de twee Champions League-confrontaties met Ajax in werd gespeeld, aan te vangen met bijna een compleet nieuw elftal. Ten opzichte van afgelopen woensdag in de Johan Cruijff ArenA behielden alleen Emre Can en João Cancelo hun basisplaats, terwijl bekende namen als Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Leonardo Bonucci, Wojciech Szczesny en Mario Mandzukic rust kregen.

Verdediger Paolo Gozzi en middenvelder Grigoris Kastanos maakten zelfs hun debuut namens La Vecchia Signora en zij kregen gezelschap van onder meer Mattia Perin, Andrea Barzagli, Juan Cuadrado, Paulo Dybala en Moise Kean. Laatstgenoemde beleeft in de afgelopen maanden zijn grote doorbraak in het zwartwit en ook in Ferrera was het na een halfuur raak voor het negentienjarige toptalent. De aanvaller lette goed op toen Cancelo naar binnen sneed en uithaalde, waarna Kean de bal dusdanig van richting veranderde dat doelman Emiliano Viviano kansloos was.

Moise Kean zette Juventus in eerste instantie nog op voorsprong.

In aanvallend opzicht viel er verder maar weinig te genieten in de eerste helft en de enige andere goede kans voor Juve kwam via opnieuw Cancelo, die een paar minuten voor de rust zag hoe een schot uit de rebound maar net geblokt kon worden. Waar SPAL in het eerste bedrijf een aanvallend onmachtige indruk maakte, was het na de onderbreking echter al snel raak voor de laagvlieger. Kevin Bonifazi sprong met een paar minuten op de klok in de tweede helft het hoogst bij een corner en zijn kopbal was Perin te machtig. De doelman moest niet veel later opnieuw aan de bak toen ook Alessandro Murgia ook zonder al te veel hinder te ondervinden van de verdediging in mocht koppen.

De middenvelder slaagde er echter niet in om zijn poging genoeg richting mee te geven waardoor de bal in de handen van Perin verdween. Juventus slaagde ondanks kansen voor invaller Hans Nicolussi en Dybala niet in om de voorsprong weer in handen te nemen en kreeg een kwartier voor tijd het deksel op de neus, toen Murgia de bal oppikte na een ingooi en het leer uiteindelijk voor de voeten van Sergio Floccari terechtkwam. De aanvaller liet Perin vervolgens kansloos en bezorgde zijn ploeg drie dure punten in de strijd tegen degradatie. SPAL klimt door de overwinning naar de dertiende plek in de Serie A en heeft nu zeven punten afstand genomen van de degradatiestreep, al heeft nummer achttien Empoli wel een wedstrijd minder gespeeld.