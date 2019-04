Van Nistelrooy viert zege op Ajax, Anouk Hoogendijk maakt item bij Bayern

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

PSV Onder-19 boekte zaterdag een knappe overwinning op Ajax Onder-19. Door een doelpunt van Nigel Thomas wonnen de Eindhovense beloften in het hol van de leeuw met 0-1. Na afloop werd de overwinning uitbundig gevierd in de kleedkamer, met trainer Ruud van Nistelrooy als grote gangmaker.

Het zijn drukke tijden voor Frenkie de Jong. De middenvelder speelde afgelopen weekend met Ajax slechts 28 minuten tegen Excelsior en hoopt fit te zijn voor de return van dinsdag tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Tussen alle sportieve verplichtingen door zocht De Jong zaterdag samen met zijn vriendin Mikky Kiemeney de rust van het Vondelpark op (swipe naar rechts!).

Voor de wedstrijd tegen Excelsior waren liefst 125 oud-spelers en oud-trainers speciaal uitgenodigd door Ajax. Onder hen Ronald de Boer en Marciano Vink.

Sevilla wist de stadsderby met Real Betis afgelopen weekend met 3-2 te winnen. Quincy Promes speelde als invaller ruim twintig minuten mee en ging na afloop op in de feestvreugde.

Het is algemeen bekend dat Neymar een uitstekende relatie onderhoudt met zijn familie. De Braziliaanse superster van Paris Saint-Germain deelde afgelopen weekeinde via Instagram een foto met zoontje Davi Lucca da Silva Santos, moeder Nadine Gonçalves en zus Rafaella Santos.

Ook Pierre-Emerick Aubameyang bracht de zaterdagavond door met familie. De aanvaller van Arsenal koos ervoor om te gaan bowlen.

Adriano was afgelopen weekend voor even terug bij zijn oude werkgever Flamengo. De Braziliaanse oud-spits ging bij de club uit Rio de Janeiro op de foto met een aantal dames van het volleybalteam.

Clarence Seedorf speelde onlangs een potje tennis met Ronaldo Luis Nazário de Lima. De twee waren vroeger ploeggenoten bij Internazionale en AC Milan.

Anouk Hoogendijk zette twee jaar geleden een punt achter haar actieve spelersloopbaan. De oud-speelster van onder meer Ajax verricht tegenwoordig televisiewerk en was onlangs op bezoek bij Bayern München om een item te maken met Lineth Beerensteyn en Jill Roord.

Sergio Ramos is een trainingsbeest. De verdediger en aanvoerder van Real Madrid deelde afgelopen weekend via Instagram een deel van zijn persoonlijke trainingsregime.

Lucas Moura leidde Tottenham Hotspur zaterdag met drie doelpunten naar een 4-0 overwinning op Huddersfield Town. De Braziliaanse aanvaller nam de eerste hattrick in het nieuwe stadion van the Spurs voor zijn rekening en vierde dat na afloop met zijn zoontje.

John Terry is tegenwoordig als assistent-trainer werkzaam bij Aston Villa. De oud-verdediger van Chelsea bracht het weekend in Portugal door met zijn vrouw Toni Terry.