Juventus kiest in kampioensduel voor 4-4-2 én tienertalent Paolo Gozzi

Juventus is volledig gefocust op het weerzien met Ajax in de Champions League, dinsdag in Turijn. Trainer Massimiliano Allegri had vrijdag al aangegeven veel grote namen rust te geven en laat zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen SPAL dan ook een enigszins onherkenbaar Juventus aantreden. De regerend landskampioen van Italië speelt in een 4-4-2-systeem, met twee debutanten: Paolo Gozzi en Grigoris Kastanos.

Cristiano Ronaldo, Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic, Alex Sandro, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini en de niet volledig fitte Daniele Rugani krijgen rust. Allegri gunt Juan Cuadrado zijn eerste minuten na een afwezigheid van vier maanden wegens een blessure aan zijn meniscus. Verder vormen Moise Kean en Paulo Dybala het aanvalsduo van la Vecchia Signora.

Moise Kean kan geschiedenis schrijven in kampioenswedstrijd van Juventus

Gaat Moise Kean zaterdagmiddag geschiedenis schrijven in het kampioensduel van Juventus met SPAL? Lees artikel

Gozzi, die later deze maand 18 jaar wordt, en de 21-jarige Kastanos maken voor het eerst hun opwachting in de hoofdmacht van Juventus. Laatstgenoemde, een negentienvoudig international van Cyprus, deed in het verleden ervaring op bij Pescara en Zulte-Waregem. Allegri doet, net als woensdag in Amsterdam, ook beroep op Joao Cancelo en Rodrigo Betancur.

Juventus heeft aan een punt voldoende om de landstitel te prolongeren. Het zou het achtste opeenvolgende kampioenschap zijn: een record in Italië. Dat geldt ook voor het feit dat de landstitel in dat geval verdeeld is als er nog zes speeldagen op de rol staan. Nog nooit mocht een club zich zo vroeg al kampioen van Italië noemen.