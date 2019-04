Marino Pusic haalt uit: ‘FC Twente is onvoorspelbaar in heel veel dingen’

Marino Pusic heeft in stevige bewoordingen uitgehaald naar FC Twente en de regionale media. De oefenmeester nam na de thuiswedstrijd tegen Telstar (1-0), de eerste zege na twee overwinningen op rij, geen blad voor de mond. Voor Pusic voelt het alsof de mensen in de regio wachten totdat het misgaat. “Om dan de pijlen op mij te kunnen richten. Ik heb geen idee waarom”, gaf hij bij NPO1 Radio te kennen.

“Als je ziet waar we vandaan komen en wat we gepresteerd hebben dit seizoen, ben ik bijzonder trots op mijn groep en op mijn werk hier. Misschien zijn ze hier gewend om Champions League te spelen, maar ze vergeten wel dat dat verleden tijd is.” Pusic vindt het schandalig dat hij door lokale media als ‘een tactisch onbenul’ wordt neergezet. “Die mensen spreken zichzelf voortdurend tegen. Ze zijn al lang belachelijk en inhoudelijk heel zwak. Ernstige karakterproblematiek. Het is persoonlijk gericht en dat zegt alles over hun incompetentie en karaktergezwellen.”

Op de vraag of de club Pusic steunt en of technisch directeur Ted van Leeuwen wél achter hem staat, reageert de oefenmeester twijfelachtig. “Dat moet je hem vragen. Intern werken we heel goed samen en daar is niets op aan te merken. Maar het is geen wonder dat deze club jarenlang in de problemen heeft gezeten en nog steeds in de problemen zit. Dat is een feit. Als je dan ziet dat geen enkele trainer zijn contract heeft uitgediend in de afgelopen tien jaar, dan zegt dan meer op de wijze waarop het hieraan toe gaat, dan over die trainers.”

Het is dan ook maar de vraag of Pusic komend seizoen nog voor de selectie van FC Twente staat. “In het voetbal is alles mogelijk, zeker bij deze club. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Deze club is onvoorspelbaar in heel veel dingen, dus dat is ook onvoorspelbaar. Of je nou kampioen wordt of niet, of je nou een doorlopend contract hebt of niet, je weet het hier nooit.”