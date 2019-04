Biseswar en co maken na 30 jaar einde aan hoofdstedelijke dominantie

Het Griekse voetbal werd in de afgelopen decennia regelmatig opgeschrikt door schandalen, maar zelden kreeg het land zoveel wereldwijde aandacht als een jaar geleden. Tijdens de topper tussen PAOK Saloniki en AEK Athene stapte eigenaar Ivan Savvidis van eerstgenoemde club met een pistool in een holster aan zijn broek het veld op om een beslissing van de scheidsrechter aan te vechten en niet veel later barstte de, spreekwoordelijke, hel los voor PAOK. Savvidis werd voor drie jaar geschorst, terwijl de wedstrijd tegen AEK werd omgezet naar een reglementaire nederlaag voor de Tweekoppige Adelaar en de club moest dit seizoen ook nog eens beginnen met een negatief saldo van twee punten. Deze straf bleek echter geen onoverkomelijk obstakel voor de zwartwitten uit Thessaloniki, die zich zondagavond door een 5-0 overwinning op Levadiakos na 34 jaar wachten weer tot kampioen van Griekenland hebben weten te kronen.

Door Robin Bruggeman

PAOK leek vorig seizoen al een einde aan de decennialange titeldroogte te kunnen maken, maar in de laatste maanden van het voetbaljaar ging het alsnog helemaal mis. Nadat het thuisduel met Olympiacos vanwege ongeregeldheden op de tribunes al uitdraaide op een reglementaire nederlaag voor PAOK werd ook de wedstrijd tegen de latere kampioen AEK ontsierd door zaken die weinig met voetbal te maken hebben. In de slotfase van die wedstrijd wond Savvidis zich zo op over een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt dat hij gewapend het veld op stormde om verhaal te halen.

Deze actie van de preses had grote gevolgen, daar de wedstrijd werd omgezet in een overwinning voor AEK. De Griekse bond was alle schandalen bovendien zo beu dat het besloot om de competitie voor een speelronde stil te leggen en PAOK hard aan te pakken. Naast de puntenstraf werd de club veroordeeld tot een boete van 63 duizend euro en de puissant rijke voorzitter moest zelf 100 duizend euro betalen na zijn misstap, die hem bovendien een verbanning voor drie seizoenen uit de Griekse stadions opleverde.

Voorzitter Savvidis zorgde vorig seizoen voor veel ophef toen hij met een pistool aan zijn riem het veld op stormde.

De fanatieke fans uit de in het noordoosten van Griekenland gelegen havenstad moesten vanwege deze ontwikkelingen nog een jaar langer wachten op de titel die de dominantie van de clubs uit hoofdstad Athene zou doorbreken. PAOK werd zelf in 1985 voor het laatste landskampioen en Larissa was in 1989 de laatste club van buiten Athene die met de titel aan de haal wist te gaan. In de drie decennia daarna verdeelden AEK (5 kampioenschappen), Panathinaikos (6 kampioenschappen) en het uit de Atheense havenstad Pireaus afkomstige Olympiacos (19 kampioenschappen) de buit onderling.

In de huidige voetbaljaargang leek het er vanwege de puntenaftrek opnieuw niet gunstig uit te zien voor PAOK, maar de club liet zich deze keer eens niet afleiden door randzaken. Trainer Razvan Lucescu slaagde erin om zijn team in een machine te veranderen en de toppers tegen AEK, Olympiacos en Panathinaikos werden in de eerste seizoenshelft allemaal omgezet in een overwinning. PAOK wist de winterstop daarnaast met een ongeslagen status te bereiken en zette tijdens de onderbreking een volgende stap richting het kampioenschap. De club verkocht topscorer Aleksandar Prijovic, in het eerste halfjaar goed voor negen goals in competitieverband, voor tien miljoen euro aan het Saudische Ittihad en investeerde dat geld op succesvolle wijze.

Diego Biseswar is dit seizoen een belangrijke schakel bij PAOK.

PAOK betaalde FK Rostov vier miljoen euro voor de IJslandse verdediger Sverrir Ingi Ingason, terwijl Karol Swiderski voor twee miljoen over werd genomen van Jagiellonia. Josip Misic en Sérgio Oliveira werden op huurbasis binnen gehengeld van respectievelijk Sporting Portugal en FC Porto, terwijl ook het terughalen van de aan FC Astana verhuurde Pedro Henrique positief uitpakte. De vertrokken doelpunten van Prijovic werden zodoende door een aantal verschillende spelers opgevangen en PAOK denderde, met Diego Biseswar als nieuwe clubtopscorer, ook na de winterstop ongeslagen door. De aanvaller met een verleden bij Feyenoord, Heracles Almelo, De Graafschap en het Turkse Kayserispor heeft inmiddels acht keer gescoord in de Griekse Super League, waaronder treffers in de krakers tegen Olympiacos en Atromitos, de huidige nummer vier van de ranglijst.

PAOK kreeg vorig weekend al de kans om de titel op bezoek bij Larissa veilig te stellen, maar kwam toen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Achteraf gezien zullen de fans hier echter niet al te rouwig om zijn geweest, daar er uit angst voor ongeregeldheden geen bezoekende supporters aanwezig mochten zijn in de AEL FC Arena. PAOK kon zich zondagavond zodoende voor het eigen publiek tot de eerste ongeslagen Griekse kampioen sinds 1964 kronen en deed dat door Levadiakos met 5-0 te verslaan, door doelpunten van Yevhen Shakhov (tweemaal), Biseswar, Fernando Varela en Swiderski. Aanvoerder Vieirinha, die onlangs zijn voorste kruisband afscheurde, kwam in de laatste minuut nog in het veld, zodat hij onderdeel van het team zou zijn tijdens het veiligstellen van het kampioenschap. Na het laatste fluitsignaal barstte er dan ook een waar volksfeest los in en buiten het Toumba stadion.