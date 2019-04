Van der Meijde drijft partner tot waanzin, Özil wordt betast door speciale fan

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Andy van der Meijde en Melisa Schaufeli vormen samen een goed stel. De twee trouwden in 2014, om enkele jaren later vanwege juridische redenen weer (op papier) uit elkaar te gaan. Van der Meijde en Schaufeli zijn echter nog altijd samen en de twee zorgen op social media altijd voor leuke content. Zo ook afgelopen vrijdag in onderstaande compilatie, die door de oud-voetballer via Instagram werd gedeeld.

Mesut Özil ontmoette afgelopen donderdag na het Europa League-duel van Arsenal met Napoli (2-0 zege) een speciale fan. De achtjarige Mikey Poulli verloor op zevenjarige leeftijd plots het zicht door een zeldzame ziekte, maar droomt desalniettemin nog altijd van een professionele voetbalcarrière. Poulli is bezeten door het spelletje en bezoekt samen met zijn vader regelmatig de wedstrijden van zijn favoriete club Arsenal. Donderdagavond ontmoette hij zijn grote idool in het Emirates Stadium en dat leidde tot hartverwarmende taferelen.

My name is Mikey and I’m 8yrs old. I was blinded at 7yrs old due to a rare eye disease. Football has always been my passion and love @Arsenal. Scouted by @England and now training with them. Life is life ?????? pic.twitter.com/YIqqFjV6pg — Mikey Poulli (@mikeypoulli) 1 november 2018

Patrick Kluivert deed zaterdag wat voetbalvaders doen: op de vroege ochtend naar hun kroost kijken. Samen met Edgar Davids bekeek Kluivert een jeugdwedstrijd van zijn zoon Shane, die actief is in de jeugdopleiding van Barcelona.

Erik Pieters beleefde vrijdag met Amiens een vervelende avond op bezoek bij Dijon. Het doelpuntloze gelijkspel deed nauwelijks ter zake; na afloop ging het vooral over Prince Désir Gouano. De verdediger van Amiens werd racistisch bejegend door enkele supporters van Dijon en legde bij de arbitrage het verzoek neer om de wedstrijd tijdelijk te staken. Het duel werd na een korte pauze weer hervat, maar het statement van Gouano, die in het seizoen 2013/14 nog 24 wedstrijden voor RKC Waalwijk speelde, was krachtig en kon rekenen op het respect van Pieters.

Jetro Willems kwam afgelopen donderdag niet in actie in het Europa League-duel van Eintracht Frankfurt met Benfica (4-2 nederlaag), maar de verdediger wist op de terugweg naar Duitsland met zijn flamboyante verschijning toch nog even de aandacht op zich gevestigd.

Vinícius Júnior ligt sinds begin maart in de lappenmand met een ingescheurde knieband, maar het Braziliaanse wonderkind van Real Madrid werkt hard aan zijn herstel, getuige onderstaande foto die hij afgelopen vrijdag deelde.

Mauro Icardi is inmiddels weer in genade aangenomen bij Internazionale. De Argentijnse spits maakte vorig weekend na een afwezigheid van een maand zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen Atalanta (0-0) en komt zondagavond mogelijk met i Nerazzurri in actie tegen Frosinone. Icardi achtte het in aanloop naar de ontmoeting met de laagvlieger wenselijk om via Instagram een foto van zijn getatoeëerde torso te delen.

Sofyan Amrabat deed afgelopen vrijdag via Instagram ook weer eens van zich spreken. De voormalig Feyenoorder is bij zijn club Club Brugge niet verzekerd van een basisplaats, maar lijkt zich desondanks op het moment opperbest te vermaken.

Ryan Babel is met Fulham reeds gedegradeerd uit de Premier League en het is vooralsnog onzeker waar de toekomst van de Oranje-international na dit seizoen ligt, daar hij aankomende zomer uit zijn contract loopt. Babel probeert in elk geval het beste te maken van zijn (voorlopig) laatste weken in Engeland.

Ryan Gravenberch (16) en Noa Lang (19) zijn samen goed voor zes wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Het leven lijkt de twee jonge Ajacieden in elk geval toe te lachen (swipe naar rechts!) .

Maximilian Wöber maakte afgelopen winter de overstap van Ajax naar Sevilla en kwam aanvankelijk regelmatig aan spelen toe bij de Spaanse club. De verdediger werd begin deze maand echter teruggeworpen door een zware knieblessure, die hem hoe dan ook voor de rest van het seizoen aan de kant houdt. Wöber blijft echter positief en sprak deze week via Instagram zijn dank uit voor de steun die hem geboden is.

Kevin Strootman speelt sinds dit seizoen in Frankrijk voor Olympique Marseille. De middenvelder begrijpt in elk geval hoe je een (huis)kamer moet inrichten!