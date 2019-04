Miljoenen uit transfer Frenkie de Jong laten wens in vervulling gaan

RKC Waalwijk verruilt na dit seizoen het kunstgras voor natuurgras. De Keuken Kampioen Divisie-club kan zich de aanpassing veroorloven dankzij de miljoenen die het krijgt voor de zomerse transfer van Frenkie de Jong van Ajax naar Barcelona. RKC en Willem II, waar De Jong in de gezamenlijke jeugdopleiding zat, profiteren mee van de transfer.

RKC ontvangt minimaal 4,5 miljoen euro en gaat niet alleen het veld in het Mandemakers Stadion, maar ook de trainingsvelden aanpassen. “Komende zomer gaat een langdurige wens van ons RKC Waalwijk in vervulling”, zo laat de club op de website weten. De afgelopen periode heeft RKC intensief onderzoek gedaan en overlegd met diverse partijen naar de mogelijkheden van een natuurgrasveld. “De overstap van kunstgras naar natuurgras is altijd één van onze grootste prioriteiten geweest. RKC Waalwijk staat voor voetbal en dat hoort op natuurgras”, stelt algemeen directeur Frank van Mosselveld.

“We willen ons onderscheiden in de faciliteiten en de manier van werken. De terugkeer van een natuurgras van topkwaliteit draagt daaraan bij”, vervolgt de sportbestuurder. “We zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan en hebben ons flink ingelezen over wat voor voeten het in aarde heeft. Met deze keuze bouwen we verder aan een fundament waar we met de club de komende jaren op voort kunnen borduren.”

Van Mosselveld liet eind januari, na de bekendmaking van de overgang van De Jong naar Barcelona voor maximaal 86 miljoen euro, al weten dat RKC de stap naar natuurgras overwoog. Het hoofdveld in het Mandemakers Stadion wordt vervangen door een natuurgrasveld, terwijl ook de twee trainingsvelden op het complex op de schop gaan. Deze worden veranderd in een natuurgrasveld en een hybridemat die vanaf komend seizoen gaan dienen als vaste trainingsvelden. De vervanging van het kunstgras naar natuurgras in het Mandemakers Stadion start direct na de laatste officiële wedstrijd van dit seizoen. Komende maandag wordt er gestart met de trainingsvelden.