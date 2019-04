Excelsior denkt aan Feyenoord-aanvaller: ‘Dat maakt het interessant’

Excelsior hoopt zich komende zomer te versterken met Joël Zwarts. De negentienjarige spits van Feyenoord kreeg deze week te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Na dit seizoen kan hij derhalve transfervrij terugkeren bij de club waar hij eerder al in de jeugdopleiding speelde. Zwarts maakt zijn minuten dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op huurbasis bij FC Dordrecht.

Zwarts speelde tot medio 2017 bij Excelsior en maakte toen de overstap naar Feyenoord. "Ik denk dat hij kwaliteiten heeft die zouden passen in de Eredivisie", laat algemeen directeur Ferry de Haan weten bij FC Rijnmond. “Of hij interessant is voor Excelsior? Hij heeft bij ons gezeten. Wij wilden hem een contract aanbieden, maar hij ging naar Feyenoord. Dat is drie jaar geleden. Ik denk dat hij kwaliteiten heeft die wij op dit moment niet hebben. Dat maakt het interessant."

‘Van Persie heeft me uiteindelijk uitgelegd welke stapjes ik moest ondernemen’

“Mijn zaakwaarnemer en mijn vader kregen twee weken geleden te horen dat de optie van Feyenoord om mijn contract te verlengen sowieso gelicht zou worden”, zei Zwarts deze week in het Algemeen Dagblad. “Ik zou onder contract blijven bij Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel zei dat ik mij daar helemaal geen zorgen om hoefde te maken. Maar nu opeens kreeg ik te horen dat ze toch op hun woorden terug moesten komen. Feyenoord laat me na dit seizoen niet meer terugkeren.”

Zwarts laat zich niet uit het veld slaan door het slechte nieuws uit De Kuip. “Ik ben teleurgesteld, maar niet uit het veld geslagen. Dat laatste ben ik nooit. De voetballerij is nog niet van Joël Zwarts af. Ik denk weleens aan Garry Mendes Rodrigues. Die kreeg ook nauwelijks een kans en via Dordrecht kwam hij toch verder. Tot zelfs een mooie stap naar Galatasaray.”