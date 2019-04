Linssen aast op transfer naar buitenland: ‘Vorig jaar ketste een deal af’

Bryan Linssen is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van Vitesse. De buitenspeler van de club uit Arnhem hoopt komende zomer een stap hogerop te maken. Met een contract tot medio 2020 zal de Eredvisionist hem na dit seizoen moeten verkopen wanneer het wil voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt.

Vitesse nam Linssen in de zomer van 2017 voor ongeveer een miljoen euro over van FC Groningen. In Arnhem mag hij zich vaste basisklant noemen en is hij onder trainer Leonid Slutsky aangewezen als aanvoerder. De Gelderlander schrijft zaterdag dat een transfer van Linssen ‘in de lijn der verwachting’ ligt. "Dit zou zomaar het laatste jaar Vitesse kunnen zijn. Vorig jaar ketste een deal af”, reageert de buitenspeler in het regionale dagblad, doelens op een mislukte transfer naar FC Nürnberg. “Het is geen geheim dat ik naar het buitenland wil. Maar er speelt nu niets concreet."

Linssen speelde zich vorig jaar bij de nummer zeventien van de Bundesliga in de kijker doordat hij zeventien keer scoorde. Dit seizoen staat de teller op negen goals en de aanvaller hoopt dat er in de resterende duels nog een paar bijkomen. “Natuurlijk wil ik dit seizoen ook minimaal tien keer scoren. Liefst nog wat meer", aldus Linssen. “Ik heb dus wel een missie. Een verband met blessureleed zie ik daarentegen niet. Ik heb de voorbije weken hier en daar kansen gehad. Maar geen grote kansen. Dan stokt de productie even.” Zondagmiddag gaat Vitesse om 16.45 uur op bezoek bij FC Utrecht.