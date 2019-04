Droomtransfer lonkt voor Reis: ‘Het gaat natuurlijk wel om miljoenen’

Barcelona heeft bij FC Groningen aangeklopt voor Ludovit Reis. De twee clubs zijn in gesprek over een overgang van de achttienjarige middenvelder en daar zijn Daniël de Ridder en NOS-commentator Jeroen Elshoff verrast over. Het tweetal had niet verwacht dat de talentvolle Reis zich met zijn kwaliteiten in de kijker zou spelen bij de koploper van LaLiga.

“We moeten er wel even bij zeggen dat het Barcelona B is waar hij voor in aanmerking komt", reageert De Ridder tegen de NOS. “Dat is een belangrijk detail. Het is niet dat hij aan de A-selectie toegevoegd gaat worden, net als Frenkie de Jong. De B-selectie is twee divisies lager. Ik had het zeker niet zien aankomen.”

Volgens De Ridder beschikt de Nederlands jeugdinternational over specifieke kwaliteiten waarmee hij ver kan komen. “Wat hij heel goed kan is ballen afpakken. Daar is hij enorm goed in. Hij heeft goed gevoel voor waar de bal gaat vallen en kan de counter van de tegenstander doorbreken. Dat is heel erg bruikbaar”, legt hij uit. “Hij is ook heel snel en explosief. Bij Oranje Onder-19 zijn ze onder de indruk van deze kwaliteiten van hem.”

Toch ziet De Ridder nog veel verbeterpunten aan het spel van Reis. Aan de bal vindt de oud-Ajacied hem niet altijd even sterk. De Ridder zag hem tegen Excelsior veel balverlies lijden. “Dat vind ik niet van Barcelona-niveau. Een aantal cruciale ballen speelt hij gewoon over de zijlijn. Het bal afpakken is wel van belang. Kijk naar spelers als Kanté, die hebben dat ook”, klinkt het.

Algemeen directeur Hans Nijland wilde de interesse van Barcelona niet bevestigen, maar volgens Elshoff is een transfer op komst. “Ze zijn vorige week in Groningen geweest om te praten, er is mailverkeer en er komt waarschijnlijk een tweede afspraak. Het ligt nog een beetje uit elkaar, maar ik verwacht dat ze daar wel uit gaan komen als ze hem echt willen hebben. Het gaat natuurlijk wel om miljoenen. Het zou voor hem een droomovergang zijn."