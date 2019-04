Kastaneer na opstootje met Slagveer: ‘Hij is de moeite niet waard’

NAC Breda is er vrijdagavond niet in geslaagd om te winnen van FC Emmen. De hekkensluiter van de Eredivisie kon een overwinning op de concurrent goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De thuisploeg keek lang tegen een achterstand aan en maakte pas vlak voor tijd gelijk. “Dit was de wedstrijd waar het moest gebeuren. We konden inlopen op een directe concurrent, dat hebben we nagelaten”, aldus NAC-aanvaller Gervane Kastaneer na het 1-1 gelijkspel.

NAC staat stijf onderaan met 22 punten uit 30 wedstrijden. De achterstand op nummer zeventien De Graafschap bedraagt vier punten, terwijl de concurrentie deze speelronde nog in actie gaat komen. “Het wordt moeilijker, we moeten door blijven gaan en hoop houden. We zijn er elke dag mee bezig”, reageert Kastaneer in gesprek met VTBL. “We moeten naar onszelf kijken en de punten pakken die we kunnen pakken. Het gebeurt nu niet, maar er zijn nog vier wedstrijden en er kan nog van alles gebeuren. Er zijn veel rare dingen gebeurd in de voetballerij, dus waarom nu niet?”

Kastaneer kreeg het tijdens de wedstrijd nog aan de stok met Emmen-aanvaller Luciano Slagveer. De twee kwamen terecht in een opstootje, al wilde de NAC-speler het daar na afloop graag bij laten. “Hij is de moeite niet waard”, laat Kastaneer weten. De NAC'er kan zich niet druk maken om wat er tijdens de wedstrijd gebeurd is. “Ik vind het wel leuk. Nu was het gewoon fysiek. Dan heeft hij niet de minste uitgekozen, denk ik. Dus als hij het fysiek bij mij wil halen, dan moet hij het proberen.”

NAC-aanvoerder Menno Koch blijft hopen op een wonder. “Dit is een domper, we hadden hier veel meer van verwacht. Maar zo lang er een kans is, zullen we er altijd vol voor gaan”, laat hij weten in gesprek met FOX Sports. “Drie punten was het enige dat telde. Maar we hadden het lasting. Wij brachten te weinig aan de bal en speelden te traag. In de tweede helft namen we meer risico, maar het kwam te laat.”