Kieft: ’Niemand herinnert zich heroïsche duels van Ajax onder De Boer’

Wim Kieft vindt het enthousiasme in binnen- en buitenland over het avontuur van Ajax in de Champions League begrijpelijk. De oud-aanvaller looft het feit dat het team van Erik ten Hag attractief voetbal volgens de filosofie van wijlen Johan Cruijff koppelt aan succes. “De uitstraling van Ajax, ook buiten onze landsgrenzen, laat zien dat winnen alleen niet heilig is”, benadrukt Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf.

“Ook de manier waarop dat gebeurt telt net zo goed mee om mensen te winnen voor je club”, geeft Kieft in het dagblad te kennen. Hij wijst erop dat met flair spelen en uitgaan van je eigen aanvallende kwaliteiten altijd wordt gewaardeerd én herinnerd zal worden. “Onder Frank de Boer won Ajax vier landstitels op rij. Toch herinnert niemand zich heroïsche wedstrijden van toen, of de manier van voetballen. Tenminste, je hoort er nooit meer iets over.”

Kieft vindt het knap dat Ajax twee jaar na het bereiken van de Europa League-finale onder Peter Bosz opnieuw een attractief elftal op de been heeft gebracht. “Natuurlijk is er veel geld gespendeerd, maar dan moet je het nog wel waarmaken. Daarvoor verdient ook Ten Hag credits.” Bij Ajax staat discipline echter ook hoog in het vaandel. “Mooi is dat daar iemand als de onvoorspelbare Hakim Ziyech tussendoor mag lopen. Die denkt geen moment: het lukt niet, het loopt niet lekker, een onsje minder risico kan geen kwaad.

“Nee, hij blijft alles-of-niets spelen en dan kan het weleens voorkomen dat de bal bij een schot op doel over de zijlijn rolt. Dat kan en hoort een beetje bij dit Ajax en die instelling wordt breed omarmd in Europa.” Kieft hoopt dat Ajax komende dinsdag ten koste van Juventus de halve finales van de Champions League bereikt. “Het is geen toeval dat Ajax zover is gekomen omdat de kwaliteit voorhanden is en daarom heeft de ploeg een kans in Turijn te overleven.”