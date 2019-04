Juventus hoopt op bemiddeling van Mino Raiola

Internazionale wil niet alleen Matteo Darmian van Manchester United maar ook Emerson Palmieri terug naar Italië halen. De Italiaans-Braziliaanse linksback is nog tot de zomer van 2022 aan Chelsea verbonden. (Corriere dello Sport)

Manchester United wil zich nog altijd met Kostas Manolas versterken. De verdediger, die tegenwoordig onder begeleiding van Mino Raiola staat, heeft bij AS Roma een transferclausule van slechts 36 miljoen euro. (Sky Italia)

De club hoopt dat Mino Raiola kan bemiddelen bij een poging om de aanvaller te betrekken in een deal over Paul Pogba.

Paul Mitchell kan in de zomer alle kanten op. De hoofd scouting van RB Leipzig kan zijn huidige contract verlengen, maar geniet ook nog altijd interesse van Chelsea, Manchester United en Arsenal. (Kicker)