Voormalig NEC’er Limbombe bezorgt Tete en Depay derde nederlaag op rij

Olympique Lyon heeft op bezoek bij FC Nantes de derde nederlaag op rij geleden. Les Canaris waren met 2-1 te sterk voor de huidige nummer drie van de Ligue 1 en een rake vrije trap van Anthony Limbombe bracht de beslissing. Kenny Tete speelde bij les Gones in de basiself, terwijl Memphis Depay na een halfuur spelen als invaller in het veld kwam.

Bruno Génésio, trainer van Olympique Lyon, verraste enigszins met zijn opstelling, door Ferland Mendy, Nabil Fekir, Marcelo en Memphis Depay op de reservebank te houden. Deze beslissing had te maken met gebeurtenissen op de training, zo wist Canal+ voor de wedstrijd te melden. Lyon verloor de laatste twee wedstrijden op rij, tegen Stade Rennes in de Coupe de France (2-3) en Dijon (1-3). Ook op bezoek bij Nantes kenden les Gones, waar Tete in de basiself speelde als centrumverdediger, een dramatische start.

Na elf minuten spelen kwam de thuisploeg al op voorsprong. Kalifa Coulibaly vertrok uit de rug van Jason Denayer, na een steekpass van Majeed Waris. De aanvaller bleef oog-in-oog met Lyon-doelman Anthony Lopes koel en schoot de openingstreffer tegen de touwen. Na een halfuur spelen mocht Depay alsnog zijn opwachting maken, nadat Lucas Tousart een enkelblessure had opgelopen. Met de Nederlandse aanvaller in het veld kwamen de bezoekers voor rust nog op voorsprong. Op aangeven van Moussa Dembélé krulde Martin Terrier vanaf een meter of twintig de bal om Nantes-doelman Ciprian Tatarusanu.

Na rust zocht Lyon via Depay en Terrier de zege, maar vlak voor tijd kreeg de ploeg van Génésio nog de deksel op de neus. Limbombe, die in het verleden uitkwam voor NEC, schoot een vrije trap op fraaie wijze achter Lopes en maakte zo zijn eerste treffer in de Ligue 1. Het betekent voor Lyon de derde nederlaag op rij, waardoor nummer vier Saint-Étienne later dit weekeinde de mogelijkheid krijgt om de achterstand op les Gones terug te brengen naar drie punten. Tegelijkertijd kan de achterstand op nummer twee Lille OSC, dat momenteel virtueel een ticket voor de groepsfase van de Champions League in handen heeft, oplopen tot acht punten.