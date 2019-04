Marokko in lastige groep op Afrika Cup; Seedorf en Kluivert stuiten op Ghana

Marokko neemt het komende zomer in de groepsfase van de Afrika Cup op tegen Ivoorkust, Zuid-Afrika en Namibië. Titelverdediger Kameroen, dat onder leiding staat van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert, neemt het in de eerste ronde op tegen Ghana, Benin en Guinee-Bissau. Het toernooi zal van 21 juni tot 19 juli worden afgewerkt in Egypte.

De loting werd vrijdagavond bij de piramides in Egypte verricht en onder meer Mustapha Hadji, El Hadji Diouf, Ahmed Hassan en Yaya Touré verschenen op het podium. In eerste instantie zou de Afrika Cup komende zomer in Kameroen worden afgewerkt, maar dat land had zijn zaken niet op orde. Om die reden heeft de Afrikaanse voetbalbond (CAF) besloten om het toernooi te verplaatsen naar Egypte. Het gastland stuit in de groepsfase op DR Congo, Oeganda en Zimbabwe.

Debutanten Madagaskar en Burundi komen elkaar tegen in Groep B, waar verder ook Nigeria en Guinee werden geplaatst. Het Senegal van onder meer Sadio Mané en Kalidou Koulibaly stuit in Egypte op Algerije, Kenia en Tanzania. Voor het Marokko van onder meer Hakim Ziyech, de gebroeders Amrabat en Noussair Mazraoui kwam er redelijk zware loting uit de koker, met het sterke Ivoorkust, Zuid-Afrika en Namibië. Bij Zuid-Afrika zou Lars Veldwijk komende zomer in de selectie kunnen zitten.

Tunesië neemt het in Groep E op tegen Mali, Mauritanië en Angola. Voor het Kameroen van Seedorf en Kluivert lijkt de groepsfase op papier een te klaren klus, in een poule met Ghana, Benin en Guinee-Bissau. De Afrika Cup wordt dit jaar voor het eerst in de zomer gehouden en het deelnemersveld bestaat tevens voor de eerste keer uit 24 teams. 16 van de 24 teams overleven de groepsfase van het toernooi.

Groep A: Egypte, DR Congo, Oeganda en Zimbabwe

Groep B: Nigeria, Guinee, Madagascar en Burundi.

Groep C: Senegal, Algerije, Kenia en Tanzania

Groep D: Marokko, Ivoorkust, Zuid-Afrika en Namibië

Groep E: Tunesië, Mali, Mauretanië en Angola

Groep F: Kameroen, Ghana, Benin en Guinee-Bissau