Twente weet weer te winnen; Almere City zet grote stap richting play-offs

Na twee nederlagen op rij heeft FC Twente weer weten te winnen. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie was in eigen stadion met 1-0 te sterk voor Telstar, dat in de laatste minuten nog dicht bij de gelijkmaker was. Almere City zette dankzij een 3-1 zege op FC Den Bosch een grote stap richting de play-offs. Jong PSV boekte een gemakkelijke 0-3 zege op bezoek bij FC Volendam, terwijl NEC nipt wist te winnen van laagvlieger Helmond Sport.

FC Twente - Telstar 1-0

FC Twente verloor de laatste twee competitiewedstrijden op rij, tegen RKC Waalwijk (4-1) en FC Dordrecht (0-1). Voorafgaand aan het duel met Telstar bedroeg de voorsprong op naaste achtervolger Sparta Rotterdam zeven punten. De Tukkers kenden in De Grolsch Veste een goede start, want na een kwartier spelen was Rafik Zekhnini het eindstation van een aanval over verschillende schijven: 1-0. Gaandeweg de eerste helft werd Telstar iets sterker, terwijl Jari Oosterwijk aan de andere kant een goede mogelijkheid had om de score te verdubbelen. Nadat Haris Vuckic een kans op de tweede treffer had laten liggen, brak er nog een spannende slotfase aan. Terell Ondaan liet tot twee keer toe een mogelijkheid liggen om Telstar op gelijke hoogte te brengen, waardoor Twente een minimale overwinning uit het vuur wist te slepen.

Almere City - FC Den Bosch 3-1

In de vierde periode draait Almere City meer dan uitstekend en die lijn wist de formatie van interim-trainer tegen Den Bosch door te trekken. Nadat James Efmorfidis en Stijn Meijer nog mogelijkheden hadden laten liggen, was het 32 minuten spelen raak voor de thuisploeg. Efmorfidis tikte een hoekschop die in de doelmond bleef liggen binnen: 1-0. Enkele minuten later werd de score verdubbeld, nadat Nicolas Romat zijn eigen doelman passeerde. Al snel na rust kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd, via Sven Blummel. Meijer zag vervolgens een poging op de lat gaan. Den Bosch ging in de slotfase nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, waar Danny Holla met een schot op de lat het dichtst bij was. Uiteindelijk gooide Anwar Bensabouh het duel op slot met de 3-1. Den Bosch besloot de wedstrijd met tien man, nadat Romat met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.

FC Volendam - Jong PSV 0-3

In de vermakelijke openingsfase vielen er in het KRAS Stadion kansen over en weer te noteren. Voor de bezoekers waren Joël Piroe en Bart Ramselaar gevaarlijk, terwijl Boy Deul aan de andere kant de lat raakte. Binnen het kwartier spelen wist Ramselaar namens Jong PSV de score te openen. Snel na de openingstreffer had Justin Lonwijk de mogelijkheid om de score te verdubbelen. Na rust stelde Jong PSV razendsnel orde op zaken in Volendam. Zakaria Aboukhlal tekende na een fraai hakje van Lonwijk voor de 0-2, waarna Piroe vier minuten later met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied de derde Eindhovense treffer op het scorebord bracht. Door de zege stijgt het beloftenteam van PSV naar de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong AZ - RKC Waalwijk 2-4

Het team van trainer Fred Grim was voor rust al klaar met de Alkmaarse beloften. Emil Hansson opende al vroeg de score: hij won een sprintduel en schoot in de verre hoek raak. De 0-2 kwam voor rekening van Dylan Seys, die de bal via de binnenkant van de paal tegen de touwen werkte. Na goed voorbereidend werk van Mario Bilate schoof Hans Mulder de bal achter Rody de Boer: 0-3. Een rake vrije trap van Tijjani Reijnders na rust betekende de 1-3, maar tot meer was Jong AZ niet in staat. Een kwartier voor tijd kreeg Leon Bergsma zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Darren Maatsen. In de slotfase scoorde Stijn Spierings nog tegen zijn ex-club en bepaalde Ondrej Mihalik de eindstand. Het betekende voor RKC alweer de vierde overwinning in de laatste zes duels.

SC Cambuur -Jong FC Utrecht 4-1

Cambuur is momenteel op weg naar plaatsing naar plaatsing voor de play-offs en speelde een sterke eerste helft tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht. Na zes minuten spelen wist Sai van Wermeskerken al de score te openen namens de thuisploeg. In het eerste bedrijf was het eenrichtingsverkeer naar het doel van Jong Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis. Nadat zowel Kevin Jansen als Kevin van Kippersluis de paal had geraakt, was het laatstgenoemde die de score verdubbelde. Nog voor rust liet Cambuur de bezoekers terugkomen in de wedstrijd, nadat de bal op de stip ging na een overtreding van Van Wermeskerken op Keelan Lebon. Nick Venema benutte de buitenkans en bracht de aansluitingstreffer op het scorebord. Snel na rust liep Cambuur weg bij het belofenteam van FC Utrecht. Een eigen treffer van Junior Van der Velden bracht de thuisploeg op een 3-1 voorsprong. Uiteindelijk bepaalde Robin Maulun de eindstand na 65 minuten spelen op 4-1.

FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 1-2

Het wisselvallig presterende Roda kende een vliegende start in het Jan Louwers Stadion, want na vijf minuten spelen kwamen de Limburgers al op voorsprong. Livio Milts bediende Célestin Djim met een afgemeten voorzet, waarna de aanvaller van dichtbij raak schoot. Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later was het alweer gelijk. Samy Bourard bediende Elton Kabangu, die binnen de vijf meter Roda-doelman Tom Muyters met het hoofd passeerde. Nog voor rust leek FC Eindhoven nog op voorsprong te komen via Siebe Van der Heyden, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. In de tweede helft vielen er over en weer voornamelijk speldenprikjes te noteren, maar uiteindelijk wist Roda op de valreep nog drie punten mee te nemen naar Kerkrade. Via Gyliano van Velzen werkte Augustine Loof de bal in eigen doel, waardoor de Limburgers een belangrijke stap richting de play-offs zetten.

NEC Nijmegen - Helmond Sport 3-2

De start van de thuisploeg was niet al te best: na twaalf minuten bracht Dylan George het bezoek uit Helmond aan de leiding. NEC zette flink druk, maar kon pas op slag van rust de tussenstand nivelleren. Randy Wolters kreeg de bal mee in de diepte en rondde vervolgens koeltjes af oog in oog met Stijn van Gassel: 1-1. De Nijmegenaren startten sterk aan de tweede helft en kwamen al snel aan de leiding via een rake kopbal van Josef Kvida. De 2-2 was een rake strafschop van Tibeau Swinnen, na een charge van Frank Sturing. Tien minuten voor tijd viel de 3-2. Een inzet van Jonathan Okita kon stijlvol worden gekeerd door Van Gassel, een rebound van Wolters was hem te machtig.

FC Dordrecht - MVV Maastricht 1-1

FC Dordrecht wist de laatste twee wedstrijden op rij te winnen en kende ook tegen MVV Maastricht een goede start. Na negen minuten spelen bracht Jari Schuurman de Schapenkoppen op aangeven van Brandon Ormonde-Ottewill op voorsprong. In de eerste helft kreeg de thuisploeg via Crysencio Summerville en Joël Zwarts mogelijkheden om de score te verdubbelen. Op slag van rust leek Joeri Schroijen de gelijkmaker aan te tekenen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. In de tweede helft begon MVV sterker, wat resulteerde in kansen voor Tuur Houben, Jérôme Deom en Schroijen. Het leek er lang op dat Dordrecht de minimale marge over de streep zou trekken, maar Anthony Van den Hurk bezorgde MVV in de absolute slotfase nog een puntje aan de Krommedijk.