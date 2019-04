‘Ruzie op training ligt ten grondslag aan nieuwe reservebeurt Depay’

Memphis Depay begint vrijdagavond op de reservebank tijdens de uitwedstrijd van Olympique Lyon tegen FC Nantes. Naast de Nederlandse aanvaller zijn ook Nabil Fekir, Ferland Mendy en Marcelo buiten de basiself gehouden. Volgens Canal+ heeft die beslissing van trainer Bruno Génésio te maken met twee verschillende ruzies op de training.

Eerder deze week heeft Memphis het volgens het Franse medium aan de stok gehad met Mendy, terwijl er ook een ruzie zou zijn geweest tussen Fekir en Marcelo. Het heeft ervoor gezorgd dat Lyon op bezoek bij Nantes in een betrekkelijk verrassende opstelling aantreedt. De voorste linie van les Gones wordt gevormd door Maxwel Cornet, Moussa Dembélé en Martin Terrier, terwijl Lucas Tousart op het middenveld speelt met Tanguy Ndombele en Houssem Aouar.

Door alle wijzigingen heeft Kenny Tete weer een basisplaats bij Olympique Lyon, als centrumverdediger. De rest van de defensie wordt gevormd door Léo Dubois, Jason Denayer en Fernando Marçal. “Of er deze week spanningen waren? Ik kan daar niet over liegen. Na iedere nederlaag heersen er spanningen, laat staan dat je twee keer op rij verliest. Het was een moeilijke week. We moeten de boel nu weer zien om te keren”, laat assistent-trainer Gérald Baticle weten.

Lyon verloor een week geleden in eigen stadion met 1-3 van Dijon, terwijl enkele dagen eerder Stade Rennes les Gones met een 2-3 overwinning uit de Coupe de France knikkerde. Depay zat ook in deze twee wedstrijden op de reservebank, maar volgens Canal+ heeft Génésio de Nederlander nu om een andere reden gepasseerd. Lyon is momenteel de nummer drie van de Ligue 1, met een voorsprong van zes punten op Saint-Étienne.