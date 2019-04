Orkun Kökcü: ‘Hij is als speler een beetje te vergelijken met mij'

Orkun Kökcü zette afgelopen week zijn handtekening onder een nieuw contract bij Feyenoord. De achttienjarige middenvelder is nu tot medio 2023 verbonden aan de Rotterdamse club, waar hij sinds 2014 speelt. “Het vertrouwen van mezelf en mijn familie om hier door te breken”, antwoordt Kökcü op de vraag van FOX Sports waarom hij besloten heeft zijn contract bij Feyenoord te verlengen.

“Er is nog geen mogelijkheid geweest om met Jaap Stam te praten. Ik heb veel met Martin (van Geel, red.) gesproken en hij heeft veel contact gehad met de nieuwe trainer. Dat gaf me zoveel vertrouwen, dat ik besloten heb bij te tekenen”, zegt Kökcü, die naar eigen zeggen het liefst als tien speelt. “Maar ik kan aan de linkerbuitenkant uit de voeten. In de jeugd heb ik daar af en toe gespeeld, dat vind ik ook wel fijn. Niet zoals Cristiano Ronaldo, een beetje net als Steven Berghuis.”

Er wordt een vergelijking getrokken met Wesley Sneijder. “Hij is niet echt mijn voorbeeld, maar ik vond hem een hele goede speler. Toen ik wat jonger was, keek ik een beetje tegen hem op. Hij is als speler een beetje te vergelijken met mij”, stelt de aanvallende middenvelder. Kökcü groeide op in Haarlem, dat redelijk in de buurt van Amsterdam ligt. “Feyenoord raakte me meer. In Turkije ben ik voor Besiktas, dat is een vergelijkbare club. Ze hebben zich officieel gemeld, in de zomer. Vanaf toen heb ik meer vertrouwen van Feyenoord gekregen.”

“Het is voor mij beter om in een vertrouwde omgeving te blijven. Ik heb er veel over gesproken met mijn familie. Mijn broer speelt ook in Turkije en hij heeft verteld dat het eigenlijk geen goede stap is op jonge leeftijd. Ik weet niet of hij terugkomt”, vervolgt Kökcü over broer Ozan, die sinds afgelopen zomer voor Giresunspor speelt. Hij is jeugdinternational voor Azerbeidzjan, terwijl Orkun mogelijk voor de keuze tussen Turkije en Nederland komt te staan. “Ik weet nog niet voor wie ik ga kiezen, ik houd beide opties open. Ik heb veel jeugdinterlands voor Nederland gespeeld, daar ben ik heel trots op. In de toekomst durf ik het nog niet te zeggen. Wie zich als eerst meldt, maakt de grootste kans.”