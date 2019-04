Jörgensen over toekomst: ‘Ik neem om die reden nog geen beslissing’

Nicolai Jörgensen liet onlangs in gesprek met het Deense TV2 weten dat hij overweegt om komende zomer een volgende stap in zijn carrière te maken. De laatste weken is de Deense spits teruggekeerd in de basiself bij Feyenoord en in gesprek met FOX Sports laat hij nog in het midden waar zijn nabije toekomst ligt.

“Ik weet het niet, ik ben er nog niet echt mee bezig. De laatste weken speel ik erg goed en ik denk nog niet echt aan de toekomst. In de zomer moeten we zien wat er gaat gebeuren. Het is heel lastig, omdat ik heel gelukkig ben in Rotterdam. Ik neem om die reden nog geen beslissing”, zegt Jörgensen. De spits krijgt de vraag of hij afgelopen zondag tegen VVV-Venlo (0-3 zege, één treffer) zijn laatste wedstrijd op kunstgras gespeeld heeft.

“Dit was dit seizoen in ieder geval de laatste wedstrijd op kunstgras, ik ben heel happy”, glimlacht de spits, die niet bepaald een fan is van kunstgras. “Het is moeilijk op kunstgras, eigenlijk is het geen voetbal. Voetbal op kunstgras is als ijshockey op beton. Nee, zo slecht is het niet. Als je er eenmaal aan gewend bent, is het best goed te doen. Voor de ploegen die er op spelen is het een voordeel. Het is niet waar ik mee opgegroeid ben en de voorkeur aan geef, zoals iedereen wel weet.”

Jörgensen was dit seizoen in 25 wedstrijden goed voor 8 doelpunten en 1 assist. De spits kon deze jaargang niet altijd rekenen op een basisplaats, maar noemt trainer Giovanni van Bronckhorst toch amazing. “Ik herinner me het eerste telefoongesprek met Giovanni, hij was heel positief over me. Dat was een belangrijke reden waarom ik voor Feyenoord gekozen heb. Ik heb alleen maar positieve dingen over de trainer te zeggen, ook al heb je af en toe discussies.”

In de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen was Jörgensen een keer trefzeker, maar zag hij ook een doelpunt geannuleerd worden na inmenging van de VAR. “De laatste keer was ik ongelukkig, omdat ik niet eens iets fout deed (Sam Larsson maakte een overtreding, red.). Het kan ook too much zijn, als je op de kleine details gaat letten. Als de VAR er niet was geweest, had niemand er iets over gezegd. Ze hebben het met een reden ingevoerd, dus daar moet je mee leren omgaan. Het vieren van doelpunten is ook wel wat veranderd.”