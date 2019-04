Juve laat vijf basiskrachten buiten selectie voor kampioenswedstrijd

Juventus kan zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen SPAL kampioen worden, maar zal in Ferrara zeker niet in zijn sterkste opstelling aantreden. La Vecchia Signora heeft de nodige sterspelers niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd tegen de huidige nummer zestien van de Serie A. Juventus heeft in het Stadio Paolo Mazza aan een punt genoeg om de Italiaanse landstitel veilig te stellen.

Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Daniele Rugani en Mario Mandzukic krijgen rust en ontbreken om die reden in de wedstrijdselectie van Juventus. Het is onduidelijk of Matuidi ook nog last heeft van een lichte blessure, aangezien hij in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax (1-1) een kwartier voor tijd gewisseld werd voor Paulo Dybala en niet helemaal fris leek.

Emre Can en Giorgio Chiellini ontbraken in Amsterdam al wegens blessures en zullen ook in Ferrara niet van de partij zijn. Douglas Costa heeft aan de heenwedstrijd een lichte kuitblessure overgehouden en maakt om die reden geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met SPAL. Het betekent dat Juventus in de kampioenswedstrijd niet zal aantreden op volle oorlogssterkte.

Trainer Massimiliano Allegri heeft om deze reden jongelingen als Luca Coccolo, Grigoris Kastanos, Stephy Mavididi, Hans Nicolussi Caviglia en Paolo Gozzi een plaats gegeven in de wedstrijdselectie. Juventus heeft een voorsprong van twintig punten op naaste achtervolger Napoli en kan daardoor zaterdagmiddag de vroegste Italiaanse kampioen ooit worden, zeven speeldagen voor het einde van de competitie. Juventus neemt het komende dinsdag in eigen stadion op tegen Ajax in de strijd om een plaats in de halve finale van de Champions League.