‘Wij hadden ook interesse in Pierie, ik baal er niet van dat hij naar Ajax gaat’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Kik Pierie zijn handtekening zet onder een contract bij Ajax. SC Heerenveen gaat naar verluidt een bedrag van vier miljoen euro overhouden aan de achttienjarige verdediger, die niet alleen in de belangstelling van de Amsterdammers stond. Mark van Bommel geeft toe dat ook PSV Pierie in het vizier had.

“Wij hadden ook interesse in Pierie. Ik baal er niet van dat hij naar Ajax gaat”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van Van Bommel. Het weekblad weet te melden dat PSV Ajax wel hoopt af te troeven in de strijd om Edson Álvarez. De 21-jarige verdediger van Club América zou met een transfer naar Eindhoven in de voetsporen kunnen treden van landgenoot Érick Gutiérrez, die dit seizoen weinig aan spelen toekomt in het elftal van Van Bommel.

“Er zijn meerdere spelers die niet spelen en die daar mee om moeten gaan. De afgelopen wedstrijden heeft hij niet gespeeld, dat klopt. Wij zien iedereen elke dag op de training. Wij denken inderdaad dat wij het elftal opstellen waarvan we denken dat dat elftal de meeste kans maakt om te winnen”, zo wordt de oefenmeester van PSV door het Eindhovens Dagblad geciteerd tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

“Guti is niet overbodig. Het is ook niet zo dat hij moet spelen omdat hij veel geld heeft gekost. Er staan spelers van 17 jaar en 30 jaar op het veld en ik moet daarin keuzes maken als trainer. Wie wel speelt, moet de opdracht zo goed mogelijk uitvoeren”, aldus Van Bommel. PSV nam Gutiérrez afgelopen zomer over van het Mexicaanse Pachuca. De 23-jarige middenvelder, die nog vastligt tot medio 2023, speelde dit seizoen totaal achttien wedstrijden, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vier assists.