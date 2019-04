Moniz ziet ‘nadelen' voor Ajax: ‘We gaan voor het hoogst haalbare’

Ricardo Moniz zit zaterdagavond voor het eerst op de bank bij Excelsior, dat op bezoek gaat bij koploper Ajax. Een loodzwaar duel voor de Kralingers, want er werd in de clubhistorie nog nooit gewonnen op bezoek in Amsterdam. Moniz, die tot het einde van het seizoen aan het roer staat bij Excelsior, benadrukt dat zijn ploeg niet als schietschijf naar de Johan Cruijff ArenA zal gaan.

“Bang en schietschijf, dan kun je net zo goed stoppen met voetballen. Dat is nu juist waar ik niet van houd. Wij zitten nu in zo'n situatie waarin het om bestaansrecht gaat”, antwoordt Moniz tegenover het Algemeen Dagblad op de vraag of hij bang is dat Excelsior in de Johan Cruijff ArenA als schietschijf zal fungeren. “Ik verwacht dat we een goede wedstrijd op de mat leggen en we gaan voor het hoogst haalbare.”

“Het is natuurlijk fantastisch om tegen een club als Ajax te beginnen. Maar aan de andere kant is elke wedstrijd hetzelfde”, vervolgt de interim-trainer van Excelsior. Moniz keek afgelopen woensdag met speciale aandacht naar het duel tussen Ajax en Juventus in de kwartfinale van de Champions League, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde. “We weten waartoe ze in staat zijn. Iedereen heeft dat kunnen zien, maar er zitten ook nadelen aan.”

“Zo hebben ze maar twee dagen rust gehad en spelen ze aankomende dinsdag ook weer een zware wedstrijd in Turijn. Ik probeer de mannen bij te brengen dat je speelt om te overleven. Wij moeten hier 120 procent voor geven”, stelt Moniz, die het ‘vertrouwd’ noemt om weer terug te zijn in Nederland. “Ik kan weer naar Albert Heijn en dat is lang geleden. Het is bij Excelsior nu allemaal wat penibel en snel, wat chaotisch.”