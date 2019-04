‘Je ziet De Jong juichend weglopen, dan zakt de moed je in de schoenen’

Noussair Mazraoui vreesde dat zijn rode kaart tijdens het thuisduel van Ajax met PSV grote gevolgen zou hebben. De rechtsback kreeg bij een 1-0 stand een rode kaart van scheidsrechter Björn Kuipers na een overtreding op Angelino. “Nu kan ik er om lachen, omdat we met 3-1 hebben gewonnen. Maar het kon zomaar heel anders aflopen”, weet de Marokkaans international.

“Ik heb niet veel schade bij hem aangebracht en hij zei zelf ook dat er niets aan de hand was. Maar natuurlijk was het gevaarlijk spel, mijn voet was te hoog en de bal was ergens anders. Na de rode kaart loop je naar beneden en hoor je meteen gejuich. Je ziet op de tv Luuk de Jong juichend weglopen. Dan zakt de moed je wel even in de schoenen.”

Mede dankzij David Neres wist Ajax alsnog te zegevieren. De Braziliaanse aanvaller werd gevloerd in het strafschopgebied, waarna Dusan Tadic vanaf elf meter de 2-1 maakte. Neres was in de slotfase zelf verantwoordelijk voor de 3-1. “Ik heb Neres heel erg bedankt", lacht Mazraoui, die door twee schorsingen de voorbije duels van Ajax heeft moeten missen.

“Ik voel me nu superfit. Ik heb anderhalve week keihard getraind, maar ik heb ook een aantal dagen vrij gekregen. De rust heeft me goed gedaan, al heb ik het niet expres gedaan natuurlijk. We hebben alles in eigen hand en dit mag je niet meer weggeven”, besluit Mazraoui tegenover Ajax TV. Ajax neemt het zaterdagavond op tegen Excelsior, de huidige nummer zeventien van de Eredivisie.