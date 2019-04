Ajacied kampte met veel pijn: ‘Dit seizoen wordt het een lastig verhaal’

Carel Eiting denkt niet dat hij nog speelminuten gaat maken dit seizoen. De 21-jarige middenvelder van Ajax onderging in januari een operatie aan zijn knie en momenteel revalideert de jongeling nog van die ingreep. "Ik revalideer ergens anders dan bij Ajax. Dat doe ik zes dagen in de week", zegt Eiting in gesprek met Ajax TV.

"Ja, dat is fors, maar het gaat goed. Mijn knie maakt stappen. Er zaten wel wat scheurtjes in en de meniscus was ook dubbel geklapt. Dan ontstaat er vocht. Ik heb langer dan een jaar met bepaalde klachten rondgelopen. Uiteindelijk werd de pijn te erg. Het was een moeilijke beslissing, maar wel de beste", zegt Eiting, die geen speeltijd meer verwacht dit seizoen.

"Dit seizoen wordt het een lastig verhaal, maar je weet het nooit", vervolgt hij. "Begin volgend seizoen lukt het zeker. Om die reden wilde ik ook een operatie doen, zodat ik volgend seizoen sowieso fit ben", aldus Eiting, die in het begin van de huidige voetbaljaargang nog regelmatig aan spelen toekwam onder hoofdtrainer Erik ten Hag.

Momenteel is Eiting vooral supporter van Ajax. "Het is heel anders om het vanaf de buitenkant te bekijken, maar ik kijk heel positief naar het team", stelt de middenvelder, die enkele keren in de week bij Ajax komt. "Even je gezicht laten zien en de fysio's kunnen even naar de knie kijken", aldus Eiting, die tot dusver in 21 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax heeft gespeeld.