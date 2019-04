Jürgen Klopp ziet groot gevaar: ‘Hij kan de beste ter wereld worden’

Liverpool speelt zondag tegen Chelsea en the Reds moeten winnen om zicht te houden op de landstitel. Liverpool, dat met een duel meer gespeeld twee punten voorsprong heeft op Manchester City, hoopt voor het eerst sinds 1990 weer kampioen te worden. In het seizoen 2013/14 was men dicht bij de titel, maar destijds stak Chelsea een stokje voor het kampioenschap.

Liverpool stond drie duels voor het einde aan kop in de Premier League, maar door een 0-2 nederlaag tegen Chelsea, mede tot stand gekomen door een slippertje van Steven Gerrard, raakte men de koppositie kwijt aan City, dat uiteindelijk kampioen werd. Jürgen Klopp wil vrijdag in aanloop naar het duel met the Blues echter niet te veel terugkijken.

“Ik denk ook niet dat het momenteel in de hoofden van de spelers speelt. Ook de fans hoeven er niet mee te zitten. De wedstrijd van toen heeft niets met het heden te maken”, benadrukt de manager, geciteerd door verschillende Engelse media. “Jullie vragen me hoe het destijds was, maar ik heb geen idee, want ik was er toen niet. Ik ben ook niet extra nerveus nu.”

Klopp ziet bij Chelsea verschillende kwaliteitsspelers rondlopen, maar beschouwt Eden Hazard als een wereldtopper. “Hij kan uitgroeien tot de beste speler van de wereld. Ik houd van zijn spel. Hij straalt vreugde uit en is brutaal. We moeten ervoor zorgen dat hij niet in stelling wordt gebracht door ervoor te zorgen dat we de passes in zijn richting onderscheppen”, aldus de Duitser.