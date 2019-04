De Jong put hoop uit ‘feestavond’: ‘Het mag geen schoolreis worden’

PSV is zondag gebaat bij een overwinning op De Graafschap om de titelrace spannend te houden, terwijl de Doetinchemmers drie punten nodig hebben in de strijd tegen degradatie. Trainer Henk de Jong weet dat zijn ploeg de underdog is, maar zegt vrijdag op de persconferentie dat De Graafschap zich niet gaat aanpassen aan PSV.

“Het wordt een zware pot", stelt De Jong, geciteerd door de Gelderlander. “Maar het mag geen schoolreis worden. Ik wil een team zien dat lef en durf toont. Met SC Cambuur speelde ik ooit eens met 0-0 gelijk bij PSV. Wij werden op voorhand gezien als eenvoudige prooi op hun feestavond (PSV vierde zijn honderdjarig bestaan, red.), maar dat werkten we niet aan mee.”

De oefenmeester put ook hoop uit het gelijkspel tegen AZ (1-1) vorige week. “Zij voetbalden een stuk makkelijker. Maar we gaven weinig weg. De gelijkmaker voelde als een beloning en liet zien dat wij ook tegen zulke clubs punten kunnen pakken.” De Jong is niet geïnteresseerd in het feit dat de Eindhovenaren nog volop in de titelstrijd zitten.

"Voor ons telt alleen de strijd tegen degradatie. Wij moeten niet naar anderen kijken, maar zelf onze punten pakken”, aldus De Jong. De Graafschap staat momenteel op de zestiende plek in de Eredivisie, met een achterstand van twee punten op FC Emmen. De promovendus uit Drenthe neemt het vrijdagavond op tegen hekkensluiter NAC Breda.