‘Of ik met ze gesproken heb? Natuurlijk is het mooi dat Barça interesse toont’

Ludovit Reis geniet van het feit dat hij wordt gevolgd door Barcelona. Het Dagblad van het Noorden en RTV Noord meldden deze week dat de top van FC Groningen reeds gesprekken heeft gevoerd met Barcelona inzake een transfer van de middenvelder. Reis benadrukt dat hij momenteel alleen maar gefocust is op presteren met FC Groningen.

“Of ik met ze (Barcelona, red.) gesproken heb? Ik ben gewoon bezig met het hier en nu. Kijk, natuurlijk is het wel mooi dat Barcelona interesse in mij toont, maar dat laat ik allemaal op de achtergrond. Ik ben nu gewoon bezig met de wedstrijden die eraan komen”, zegt de achttienjarige middenvelder in gesprek met FOX Sports.

Eerder werd al bekend dat Frenkie de Jong voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona verkast, terwijl ook Matthijs de Ligt wordt gelinkt aan de Catalaanse grootmacht. Reis ziet het wel goedkomen met De Jong bij Barcelona. “Dat is een speler die op een heel hoog niveau kan spelen. Hij heeft het laten zien tegen Real Madrid en nu ook tegen Juventus. Complimenten voor hem."

Algemeen directeur Hans Nijland heeft al meerdere gesprekken gevoerd met Barcelona. De sportbestuurder liet al weten dat de interesse 'zeer serieus' is. De bedoeling is dat de middenvelder, die nog tot medio 2021 vastligt in Groningen, vanaf komend seizoen deel gaat uitmaken van de selectie van Barcelona B. Het tweede elftal van de Catalanen is op het derde niveau van Spanje actief.