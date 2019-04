‘Matthijs de Ligt vertelde me na de wedstrijd dat hij naar Barcelona wil’

Matthijs de Ligt wordt de laatste weken hevig gelinkt aan een transfer naar Barcelona. De verdediger van Ajax zou al op grote lijnen akkoord zijn met de Catalaanse grootmacht, terwijl de clubs ook een deal zouden naderen. Pol Llonch zegt tegenover Sport dat De Ligt hem heeft verteld dat de Oranje-international naar Barcelona wil verkassen.

Willem II en Ajax namen het afgelopen weekend tegen elkaar op in de Eredivisie, een duel dat met 1-4 werd gewonnen door de ploeg van Erik ten Hag. Na afloop ging de Spaanse middenvelder in gesprek met De Ligt. “Ik vroeg aan De Ligt of hij naar Barcelona zou gaan. Hij zei dat hij het verwacht, maar dat hij het ook nog niet met zekerheid kon zeggen. Hij zei: Ik hoop het.”

“Ik weet niet of Barcelona hem al binnen heeft. Maar ik zie het wel goedkomen met De Ligt als hij naar Barcelona gaat. Hij is fysiek een wonder en verdedigend zeer sterk. Het is moeilijk om een duel van hem te winnen”, aldus Llonch, die weet dat Frenkie de Jong volgend seizoen actief is in het Camp Nou. De Spanjaard denkt dat de 21-jarige middenvelder eveneens goed past bij Barcelona.

“De Jong is een echte Barcelona-speler. Hij laat nu al zien dat hij één van de beste spelers in Europa is. Hij heeft nog een lange weg te gaan en er is nog ruimte voor verbetering, maar ik denk dat hij de stijl en alle eigenschappen heeft om te slagen bij Barcelona. Daar kan hij, met de beste spelers ter wereld om zich heen, zich nog verder ontwikkelen.”