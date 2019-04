Erik ten Hag weet het zeker: ‘De kans dat hij hier blijft, is nul’

Erik ten Hag houdt er rekening mee dat hij deze zomer veel spelers gaat uitzwaaien bij Ajax. De transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona is al wereldkundig gemaakt, terwijl ook onder anderen Matthijs de Ligt in verband wordt gebracht met een overstap. Ten Hag weet haast zeker dat de negentienjarige verdediger naar de Europese top verkast.

“De kans dat hij hier blijft, is nul”, zegt de trainer van Ajax in gesprek met de Suddeutsche Zeitung. “Er zijn zoveel clubs die interesse in hem hebben. Hij zal in de zomer verkassen, maar ik weet niet of het Bayern München of Barcelona wordt.” Ten Hag constateert dat het aanvoerderschap De Ligt goed heeft gedaan, aangezien de verdediger nu 'echt als een man' speelt.

“De ploeg speelt nu met lef en creativiteit en dat komt ook omdat hij de aanvoerder is. Hij heeft veel moed. Veel Nederlandse spelers houden ervan om de bal te hebben, maar De Ligt houdt ook van verdedigen. Dat is nieuw hier.” Ten Hag weet dat veel spelers van Ajax in de belangstelling staan van Europese grootmachten door het succes van de Amsterdammers in de Champions League.

Ten Hag stelt dat, als Ajax het voor elkaar zou krijgen om de selectie intact te houden en ook enkele gerichte aankopen te verrichten, de club structureel een kandidaat zou zijn voor de halve finale van het miljardenbal. “Maar laten we daarover ophouden. Het is zinloos, die gedachten helpen je niet. En ik kan de voetbalwereld niet veranderen.”

De oefenmeester, die nog tot medio 2020 vastligt, zit goed bij Ajax. “Ik ben erg gelukkig bij Ajax. De club heeft een strategie waar ik volledig achtersta. Ik weet niet wat de komende jaren zullen brengen, maar ik hoop op veel succes met de club. Wat ik wel weet, is dat ik alleen ergens kan werken waar ik een strategie kan identificeren en delen”, besluit Ten Hag.