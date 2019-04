Ajax, PSV en Feyenoord loeren: ‘Ze komen naar wedstrijden kijken’

Daniel Crowley staat in de belangstelling van de Nederlandse top, zo geeft de 21-jarige middenvelder van Willem II zelf aan in gesprek met VTBL. In maart meldden diverse Engelse media dat Crowley op de radar staat van PSV en Feyenoord. De Engelsman met Ierse roots bevestigt dat hij ook de interesse van Ajax heeft gewekt.

Crowley zou al 'intensief gescout' zijn door Feyenoord en PSV, maar ook de huidige koploper van de Eredivisie heeft de aandacht gevestigd op de middenvelder. "Ze zijn geïnteresseerd en ze komen naar wedstrijden kijken. Welke clubs? De drie waar jij het net over had. Ik ben een goede voetballer. Ik weet niet of ze alleen voor mij komen kijken. We zullen zien."

De middenvelder, die nog tot medio 2020 vastligt in Tilburg, was eerder actief voor SC Cambuur en Go Ahead Eagles. Daarvoor speelde de jongeling jarenlang in de jeugdopleiding van Arsenal. Crowley erkent dat een terugkeer bij the Gunners een mooie stap voor hem zou zijn. "De Premier League is mijn droom", aldus de spelmaker.

“Ik wil laten zien dat Arsenal het destijds mis had en dat ik wel goed genoeg ben voor het eerste elftal. Het zou mooi zijn om terug te keren naar Arsenal, ik had het daar erg naar mijn zin. Maar mijn droom is vooral spelen in de Premier League", besluit Crowley, die tot op heden in 46 duels voor Willem II tot 6 doelpunten en 10 assists kwam.