Aad de Mos zet vraagtekens: ‘Ajax heeft betere spelers in de jeugdopleiding’

Het wachten is op witte rook wat betreft een transfer van Kik Pierie naar Ajax. De centrale verdediger van sc Heerenveen onderging donderdag een medische keuring in Amsterdam en zal na het zetten van een handtekening onder een contract tot medio 2024 voor minimaal vier miljoen euro de overstap maken. Gerald Sibon kent Pierie al jaren vanuit de jeugdopleiding van de Friezen en vindt het ‘terecht’ dat Ajax bij de jeugdinternational is uitgekomen.

“Ajax is altijd op zoek naar talent en hij is dat, meer dan dat”, verzekert Sibon in gesprek met de NOS. De oud-aanvaller was zijn coach bij de A1 van Heerenveen en weet nog dat Pierie toen een C-junior was. “Er zit een goede kop op en hij is nuchter, intelligent en leergierig. Dat zijn heel veel plussen. Ook wil hij graag beter worden en het maximale eruit halen.”

Aad de Mos twijfelt of Pierie het niveau van Ajax al aankan. “Ik denk dat Ajax zelf betere spelers in de jeugdopleiding heeft. Natuurlijk is hij een groot talent, maar dat was Perr Schuurs bijvoorbeeld ook”, geeft de oud-trainer van onder meer Ajax aan. “En die heeft ook amper in het eerste gespeeld. Ze hebben ook nog Lisando Magallán gehaald. Je moet dan wel sterk in je schoenen staan.”

De Mos geeft aan dat vooral ‘jongens uit de provincie’ zullen moeten wennen aan de stap van de subtop naar de top en hoopt dan ook dat Pierie over voldoende ‘flair’ beschikt. Sibon ging in zijn actieve loopbaan tweemaal van een subtopper naar een topclub: van Roda JC naar Ajax en van Heerenveen naar PSV. “Er worden daar andere dingen gevraagd. Er komt veel meer druk bij kijken en er moet altijd gepresteerd worden. Ook is de belasting veel hoger. Ajax speelt veel meer wedstrijden in een seizoen. Het is altijd de vraag of iemand dat aankan.”

De Mos benadrukt dat een dergelijk risico altijd zal blijven bestaan. “Ajax is toch voor alle voetballers een hele mooie vrouw. Iedereen droomt ervan, zeker nu ze in de Champions League spelen tegen spelers als Cristiano Ronaldo. Daarnaast kun je je meten met de besten van Nederland en je traint op een hoog niveau.”